Pagamenti INPS del 16 giugno 2026. Arrivano Assegno Unico, arretrati, Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro

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iStock I pagamenti dell'Inps previsti per la giornata del 16 giugno 2026

Il 16 giugno 2026 sarà una data importante per molti beneficiari delle prestazioni erogate dall’INPS. Nella stessa giornata sono infatti attesi diversi accrediti che riguardano famiglie, disoccupati e cittadini coinvolti nei programmi di sostegno al reddito e alle politiche attive del lavoro. Tra le misure interessate figurano l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). In alcuni casi potrebbero arrivare anche più bonifici contemporaneamente, soprattutto per chi ha maturato arretrati nei mesi precedenti.

Assegno Unico, pagamenti anticipati rispetto al calendario ufficiale

La novità più rilevante riguarda l’Assegno Unico e Universale. L’INPS aveva inizialmente comunicato che i pagamenti delle prestazioni senza variazioni sarebbero partiti dal 18 giugno 2026. In realtà numerosi beneficiari hanno trovato nel Fascicolo Previdenziale una data diversa. Le disposizioni di pagamento risultano infatti fissate per il 16 giugno, con due giorni di anticipo rispetto alle indicazioni ufficiali. Si tratta di una situazione che si è già verificata in passato, con l’Istituto che spesso anticipa le lavorazioni rispetto al calendario comunicato.

La data riportata nel Fascicolo Previdenziale indica il momento in cui l’INPS autorizza il bonifico. L’effettivo accredito sul conto corrente può avvenire nella stessa giornata oppure nei giorni immediatamente successivi, a seconda delle procedure adottate dalla banca o dall’ufficio postale.

Per alcune famiglie fino a tre accrediti nello stesso giorno

Per diversi nuclei familiari il 16 giugno potrebbe riservare più di una sorpresa. Oltre alla rata ordinaria dell’Assegno Unico di giugno, l’INPS sta infatti procedendo al pagamento di somme arretrate riferite ai mesi precedenti. In alcuni casi i beneficiari potrebbero ricevere:

la rata ordinaria di giugno;

gli arretrati relativi a marzo 2026;

gli arretrati relativi ad aprile 2026.

I versamenti vengono effettuati separatamente perché ogni pagamento è associato a una causale specifica. Per questo motivo l’Istituto tende a distinguere le mensilità ordinarie dagli arretrati e, talvolta, anche le diverse mensilità arretrate tra loro. La causa più frequente degli arretrati è l’aggiornamento dell’ISEE. Quando la Dichiarazione Sostitutiva Unica non viene presentata nei tempi previsti, l’Assegno Unico continua a essere erogato ma nella misura minima prevista dalla normativa. Una volta acquisito il nuovo ISEE, l’INPS ricalcola gli importi spettanti.

Se dal nuovo indicatore emerge il diritto a una somma più elevata, vengono riconosciute anche le differenze maturate nei mesi precedenti. Proprio queste differenze stanno generando gli accrediti aggiuntivi che molte famiglie visualizzano nel Fascicolo Previdenziale. Chi non ha ancora aggiornato l’ISEE 2026 può farlo entro il 30 giugno per ottenere il ricalcolo e recuperare gli importi spettanti a partire da marzo. Dopo questa data l’adeguamento riguarderà soltanto le mensilità future.

Assegno di Inclusione, pagamento per le nuove domande

Il 16 giugno è una data importante anche per i percettori dell’Assegno di Inclusione. L’accredito riguarda i beneficiari che hanno presentato una nuova domanda e hanno completato con esito positivo l’iter previsto dalla normativa. Per chi riceve già regolarmente la misura, il pagamento mensile è invece previsto il 26 giugno. L’erogazione resta subordinata alla verifica dei requisiti economici e familiari e al completamento degli adempimenti richiesti dall’INPS.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Nella stessa giornata è atteso anche il pagamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro. L’indennità, pari a 500 euro mensili, viene riconosciuta alle persone che partecipano a percorsi di formazione, riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro e altri programmi di politica attiva. L’accredito del 16 giugno riguarda le nuove domande presentate dopo il 15 maggio. Per chi percepisce già regolarmente il beneficio, il pagamento successivo è previsto il 26 giugno.