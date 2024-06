Il Bonus Vacanze 2024 permette agli italiani di ottenere un contributo fino a 500 euro per finanziare le proprie vacanze in Italia

Fonte: ANSA Bonus Vacanze 2024: a quanto ammonta e chi può usufruirne

Il Bonus Vacanze è di nuovo disponibile anche quest’anno. Si possono utilizzare fino a 500 euro entro la fine dell’anno per le vacanze, ma è necessario presentare la richiesta entro il 30 giugno. La procedura deve essere completata esclusivamente online. Scopriamo quindi come ottenere il beneficio offerto dal governo, che ha destinato 2,4 miliardi di euro per sostenere un settore che rappresenta un posto di lavoro su sette nel nostro Paese.

A quanto ammonta

Il Bonus Vacanze è destinato esclusivamente a nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 40mila euro e può essere speso esclusivamente per soggiorni in Italia entro la fine del 2024. Le prenotazioni non possono essere effettuate tramite portali online come Booking o Airbnb, ma sono consentite attraverso agenzie di viaggio e tour operator tradizionali, nonché direttamente presso le strutture ricettive. Gli operatori non professionali sono esclusi.

Il Bonus Vacanze per il 2024 varia in base alle dimensioni del nucleo familiare:

Famiglie con almeno tre persone possono ricevere fino a 500 euro.

possono ricevere fino a Nuclei familiari composti da due persone possono ottenere fino a 300 euro.

possono ottenere fino a I single possono beneficiare fino a 150 euro.

Come si usa e quando scade

Dell’importo totale del bonus, l’80% sarà scontato direttamente al momento del pagamento presso la struttura ricettiva. Il restante 20% sarà rimborsato sotto forma di detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi del 2025.

La richiesta per il bonus Vacanze 2024 deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 giugno dell’anno in corso. Il governo ha stanziato 2,4 miliardi di euro per il bonus, quindi è possibile che il programma sia disponibile fino a esaurimento fondi. Dal momento che il bonus è attivo da gennaio, è consigliabile agire prontamente, poiché i fondi potrebbero avvicinarsi alla fine.

Come si richiede

Per richiedere il bonus Vacanze, è essenziale avere a disposizione una app installata sui dispositivi mobili, l’identità digitale Spid o una carta d’identità elettronica, e conoscere il valore dell’Isee familiare. Il processo inizia scaricando l’app dei servizi pubblici Io disponibile su Apple Store o Google Play. Successivamente, occorre registrarsi utilizzando Spid o la carta d’identità elettronica. Una volta completata la registrazione, si potrà accedere più agevolmente utilizzando un Pin personale o il riconoscimento biometrico come l’impronta digitale o il riconoscimento del volto.

All’interno dell’app, nella sezione dedicata ai pagamenti, si seleziona l’opzione relativa al bonus Vacanze e si inseriscono tutte le informazioni necessarie, compresa l’indicazione dell’Isee. Per chi non conosce il proprio Isee, è possibile recuperarlo presso l’Inps o un Caf.

Completata questa fase, l’app genera un codice specifico associato alla richiesta del bonus Vacanze, accompagnato da un QR Code. Entrambi questi codici devono essere presentati all’albergatore al momento del pagamento per usufruire dell’agevolazione.

Questo processo digitale semplifica notevolmente la procedura di richiesta e utilizzo del bonus Vacanze, garantendo una gestione efficiente e trasparente delle agevolazioni governative destinate al sostegno del turismo interno.