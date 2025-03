Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Estate Inpsieme senior 2025, cosa sapere

Al fine di agevolare la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025, l’Inps ha pubblicato il bando di concorso di Estate Inpsieme senior 2025. L’iniziativa si sostanzia in un contributo economico che verrà erogato a specifiche categorie di pensionati in misura pari al tipo di vacanza scelta. Per la presentazione della domanda c’è tempo dalle ore 12:00 del 24 marzo 2025 allo stesso orario del 16 aprile 2025.

A chi spetta il bonus vacanze 2025

Così come si legge nel bando pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, il bonus Estate Inpsieme senior 2025 si rivolge:

ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;

ai pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici (GDP), ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;

ai pensionati della Gestione fondo postelegrafonici, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità.

La scopo del bando di concorso è, come detto, offrire ai pensionati e ai loro coniugi/uniti civilmente e figli con disabilità conviventi la possibilità di usufruire di soggiorni estivi (giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2025).

Il contributo erogato potrà essere totale o parziale della copertura della vacanza, con il pacchetto turistico (da intendersi sia in Italia che all’estero) che dovrà essere organizzato e fornito soltanto da soggetti terzi che operano nel settore. La misura non viene dunque riconosciuta per i soggiorni che vengono organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online. Non sono ammessi, infine, i soggiorni itineranti, con l’unica eccezione che viene rappresentata dalle crociere.

Le somme concesse ai pensionati

Per ciò che riguarda le somme, l’Inps ha previsto l’erogazione di un numero massimo di 3.850 contributi che sono distinti per gestione di appartenenza del titolare del diritto e in relazione alla durata del soggiorno. Entrando più nello specifico, per il fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali si prevedono:

1.000 prestazioni per i soggiorni di durata di 8 giorni/7 notti;

2.000 prestazioni per i soggiorni di durata di 15 giorni/14 notti.

Per ciò che riguarda, invece, la Gestione fondo postelegrafonici, ci sono:

250 prestazioni per i soggiorni di durata di 8 giorni/7 notti;

600 prestazioni per i soggiorni di durata di 15 giorni/14 notti.

Il valore del contributo massimo varia a seconda della tipologia di viaggio. Per soggiorni in Italia, all’estero o in crociera, è pari a:

800 euro per vacanze di 8 giorni/7 notti;

per vacanze di 8 giorni/7 notti; 1.400 euro per vacanze di 15 giorni/14 notti.

Come spendere il contributo dell’Inps

Il contributo erogato ai pensionati aventi diritto a Estate Inpsieme senior 2025 potrà essere utilizzato a copertura delle spese:

di alloggio presso strutture turistiche ricettive;

di vitto durante tutto il soggiorno;

di extra compresi nel pacchetto connessi a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative;

per le coperture assicurative.

Date e modalità per la domanda

La domanda per il contributo Estate Inpsieme deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione unicamente sul sito dell’Inps nella sezione Prestazione welfare. Andranno indicati la tipologia di soggiorno prescelto ed eventuali altri partecipanti al soggiorno oltre al richiedente.

Questa operazione sarà possibile, come accennato in precedenza, dalle ore 12:00 del 24 marzo 2025 allo stesso orario del 16 aprile 2025, con l’Inps che entro il 15 maggio 2025 pubblicherà sul proprio portale le graduatorie dei beneficiari.