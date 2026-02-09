Il bando Inps è un’opportunità per i ragazzi perché facilita l'adesione a soggiorni estivi e vacanze studio in Italia e all’estero

iStock Con Estate INPSieme centinaia di ragazzi accedono a percorsi educativi durante l'estate

Con l’avvicinarsi dell’estate, molte famiglie iniziano a pianificare le attività dei mesi più caldi. Tra le opportunità più interessanti per bambini e ragazzi torna anche per quest’anno Estate INPSieme, il programma promosso dall’Inps che mette a disposizione contributi economici per soggiorni estivi e vacanze studio, in Italia e all’estero. È un’iniziativa che unisce il diritto al welfare con la possibilità di vivere esperienze formative, educative e sociali di valore.

Che cos’è Estate INPSieme

Estate INPSieme è un bando annuale dell’ente previdenziale pensato per offrire ai giovani la possibilità di partecipare a soggiorni estivi organizzati, caratterizzati da attività ricreative, sportive, culturali e, in alcuni casi, linguistiche. L’obiettivo è quello di sostenere economicamente le famiglie favorendo la crescita personale dei ragazzi attraverso esperienze di gruppo strutturate e sicure.

Non si tratta di semplici vacanze, ma di percorsi educativi, progettati per stimolare l’autonomia, la socializzazione e l’apertura verso nuove realtà. Le attività sono organizzate da strutture selezionate e prevedono la presenza costante di accompagnatori qualificati.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto ai figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex Ippost. La platea dei beneficiari è quindi ben definita. Le iniziative sono suddivise in base all’età dei partecipanti:

soggiorni estivi in Italia , destinati a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni ;

, destinati a bambini e ragazzi ; vacanze studio all’estero, pensate per studenti dai 13 ai 19 anni.

Ogni fascia d’età ha programmi calibrati sulle esigenze educative e organizzative dei partecipanti.

I soggiorni estivi in Italia per utenti dai 7 ai 15 anni

Per i più giovani, si prevedono soggiorni in Italia della durata di una o due settimane, generalmente nei mesi di giugno, luglio e agosto. Le destinazioni possono essere marine, montane o di interesse naturalistico e culturale, e sono scelte per garantire ambienti sicuri e stimolanti.

Durante il soggiorno, i ragazzi partecipano ad attività sportive, giochi di gruppo, laboratori creativi ed escursioni, alternando momenti di divertimento a occasioni di apprendimento informale. L’esperienza è pensata per favorire lo sviluppo delle relazioni sociali e il senso di responsabilità, lontano dalla routine quotidiana.

Il contributo economico riconosciuto dall’Inps varia in base all’Isee del nucleo familiare e può arrivare:

fino a 1.100 euro per i soggiorni di due settimane;

per i soggiorni di due settimane; a circa 600 euro per quelli di una settimana.

Le vacanze studio all’estero per ragazzi dai 13 ai 19 anni

Per i ragazzi più grandi, Estate INPSieme offre anche la possibilità di partecipare a vacanze studio all’estero, della durata di 15 giorni e 14 notti. Questi soggiorni combinano lezioni di lingua straniera con attività culturali, visite guidate e momenti di socializzazione internazionale.

Le lezioni linguistiche prevedono in genere almeno 15 ore settimanali, con docenti qualificati e programmi adeguati all’età e al livello degli studenti. A queste si affiancano attività extrascolastiche pensate per favorire l’immersione culturale e il confronto con coetanei provenienti da altri Paesi.

Per questo tipo di soggiorni, il contributo dell’ente può arrivare fino a 2.100 euro, sempre in base alla situazione economica della famiglia.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, entro il 10 febbraio alle ore 15:00, solo ed esclusivamente attraverso il portale ufficiale Inps, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns.

È fondamentale essere in possesso di un Isee valido, che rappresenta uno degli elementi principali per l’accesso alla graduatoria e per il calcolo del contributo spettante.

Una volta pubblicate le graduatorie, le famiglie ammesse potranno procedere alla scelta della struttura e del soggiorno, nel rispetto delle condizioni previste dal bando. Un’opportunità concreta per trasformare l’estate dei più giovani in un’esperienza educativa e memorabile.