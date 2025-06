L'Inps ha emesso il bando di concorso per il corso di lingue in Italia anno 2025, che offre ai figli dei dipendenti e dei pensionati della Pa fino a 800 euro di bonus

ANSA Bonus Inps da 800 euro

Anche per l’anno scolastico 2025, l’Inps metterà a disposizione dei figli dei dipendenti pubblici un bonus da 800 euro per un corso di lingue che fornisca una certificazione conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Cefr). Per ottenere uno dei 6.100 contributi disponibili, oltre a rispettare i requisiti richiesti, bisognerà partecipare a un bando di concorso.

Il denaro ricevuto sarà proporzionato all’Isee della famiglia dello studente che lo riceverà e sarà liquidato in due diverse soluzioni. Per iscriversi al bando c’è però tempo solo fino a settembre prossimo.

Il bando per il corso di lingue dell’Inps

Il nome ufficiale di questa misura è “Corso di lingue in Italia anno 2025“, ed è una borsa di studio che ogni anno l’Inps mette a disposizione degli studenti di elementari, medie e superiori. Per riceverlo bisogna iscriversi a un corso di lingue, che al suo termine abbia un esame di certificazione Cefr tra il livello A2 e il livello C2.

Il corso deve durare tra i 4 e 9 mesi, con almeno 60 ore di lezione in presenza. I contributi a disposizione sono:

fino a 600 borse di studio per gli studenti di quarta e quinta elementare;

fino a 2.000 borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (le medie);

fino a 3.500 borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (le superiori).

I requisiti del bando e come fare domanda

Possono fare domanda i genitori o i tutori dei figli di dipendenti pubblici o di pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle pensioni creditizie e sociali. Gli studenti devono essere iscritti alla scuola primaria, nelle classi quarta e quinta, o alle scuole secondarie, ma non possono avere più di 23 anni di età.

Per presentare la domanda di partecipazione è sufficiente recarsi sul sito internet dell’Inps e accedere alla propria area personale attraverso un sistema di identità digitale come Cie o Spid. Prima dell’invio è consigliabile presentare la Dsu, la dichiarazione sostituiva unica che fornisce all’Inps il valore dell’Isee della famiglia, da cui dipenderà la cifra erogata.

L’Istituto stilerà quindi le graduatorie, che terranno conto del profitto scolastico dello studente, del valore dell’Isee e dell’eventuale situazione di orfano del ragazzo iscritto. Soltanto a parità di punteggio diventerà un fattore l’età anagrafica. Le domande vanno presentate tra le ore 12 del 22 luglio 2025 e le ore 12 del 2 settembre 2025.

Come vengono eseguiti i pagamenti

Se si viene ammessi alla borsa di studio, è necessario presentare, entro il 15 ottobre, il contratto di iscrizione al corso di lingue, una fattura pari almeno al 50% del costo del corso, una dichiarazione di impegno alla restituzione e il codice Iban per eseguire il versamento.

In questo modo si potrà ottenere quanto determinato dal calcolo dell’Isee. Il primo acconto, pari al 50% del bonus, sarà erogato dall’Inps entro il 28 novembre 2025, mentre il saldo sarà liquidato entro il 13 novembre del 2026. Per ottenerlo però, sarà obbligatorio aver presentato all’Inps l’attestato ottenuto per il superamento dell’esame al termine del corso.