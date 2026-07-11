Con l'ordinanza 15487/2026 le riprese di Google Street View e satellitari entrano nel processo tributario e spetta al contribuente smentirle

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Per gli accertamenti fiscali si possono utilizzare le foto sul web

L’evoluzione tecnologica e i più recenti orientamenti della giurisprudenza stanno ridisegnando in modo irreversibile il perimetro dei controlli tributari in Italia, tanto che oggi, per l’avvio di accertamenti fiscali, le autorità possono legittimamente utilizzare le foto da internet. A mettere il sigillo definitivo su questa transizione digitale è la Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, ha stabilito un principio destinato a fare scuola: le immagini scovate sul web, inclusi i rilevamenti storici provenienti da piattaforme di mappatura virtuale e satellitare come Google Street View o Google Earth, hanno pieno valore di prova legale. Se un tempo gli ispettori dell’amministrazione finanziaria o i messi notificatori degli enti locali dovevano effettuare complessi sopralluoghi fisici per verificare la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti, oggi l’intera attività di verifica può essere fondata su prove digitali cristallizzate online.

Questa decisione non rappresenta soltanto un ammodernamento degli strumenti a disposizione del Fisco, ma comporta una vera e propria rivoluzione nelle dinamiche del contenzioso tributario, modificando radicalmente le regole del gioco e, soprattutto, le modalità con cui il cittadino o l’impresa devono difendersi davanti a una contestazione.

Accertamenti fiscali e foto da internet: il caso concreto

Per comprendere la portata di questa svolta, è utile analizzare la vicenda specifica che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte nel maggio del 2026. Il contenzioso originario riguardava una disputa sull’imposta di pubblicità applicata ad alcune stazioni di servizio. Una società concessionaria della riscossione locale aveva notificato degli avvisi di accertamento a un’azienda, contestando la mancata dichiarazione (e il relativo mancato pagamento) di alcune insegne pubblicitarie.

La particolarità del caso risiedeva nel fatto che il concessionario non aveva effettuato un’ispezione fisica sul posto tramite i propri agenti, ma aveva dimostrato l’esistenza, il posizionamento e le reali dimensioni dei manufatti pubblicitari estrapolando immagini storiche dal web e dai servizi di mappatura stradale digitale.

In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva dato ragione alla società contribuente, annullando la sanzione. Secondo i giudici di merito dell’epoca, quei file fotografici non potevano essere considerati prove sufficienti, liquidandoli come elementi privi di valore legale poiché semplicemente presi da internet e privi di una certificazione ufficiale di conformità. I giudici di legittimità della Cassazione hanno invece ribaltato totalmente questo verdetto, accogliendo il ricorso del concessionario e sancendo la piena legittimità dell’accertamento informatico.

Il fondamento giuridico: l’articolo 2712 del Codice Civile

La pietra angolare su cui la Cassazione ha edificato questa decisione è l’articolo 2712 del Codice Civile. Questa norma, concepita originariamente dal legislatore per regolare le riproduzioni meccaniche tradizionali (come le vecchie copie fotostatiche o i nastri magnetici), stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che le immagini digitali tratte dalla rete rientrano a pieno titolo in questa categoria. Di conseguenza:

hanno piena valenza probatoria e non possono essere scartate a priori da un giudice per il solo fatto di provenire dal web;

rappresentano una prova precostituita della conformità ai luoghi e alle situazioni reali nel momento esatto in cui sono state scattate o registrate dalla piattaforma informatica.

Il web, dunque, cessa di essere un enorme contenitore di informazioni informali o puramente indiziarie e diventa un archivio documentale con valenza legale. Se una telecamera di un servizio di mappatura o uno scatto pubblico online hanno registrato la presenza di un manufatto, di una ristrutturazione edilizia evidente o di un bene, quel dato entra direttamente nel fascicolo processuale.

Il ribaltamento dell’onere della prova

Il vero elemento di rottura dell’ordinanza n. 15487/2026 non risiede tanto nella possibilità per il Fisco di usare la tecnologia, quanto nel modo in cui viene modificata la strategia difensiva del contribuente. Si assiste a un sensibile e pesante spostamento dell’onere della prova.

In passato, di fronte a una contestazione basata su screenshot o immagini digitali, la difesa standard consisteva nel sollevare un’eccezione formale. Il difensore del contribuente si limitava a dichiarare: Si contesta la valenza di tali immagini in quanto prive di fede pubblica e non idonee a dimostrare i fatti o Le foto non sono ufficiali e si contesta la circostanza. Questa contestazione generica era spesso più che sufficiente a far vacillare l’impianto accusatorio dell’amministrazione finanziaria davanti alle commissioni tributarie.

Oggi questo schema è definitivamente saltato. La Cassazione ha messo in chiaro che per privare di efficacia probatoria i documenti informatici e le immagini stradali o satellitari, il contribuente deve attivare un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato. Non basta più dire non è vero, ma occorre spiegare dettagliatamente e tecnicamente perché quell’immagine non corrisponde alla realtà o alla verità storica dei fatti.

Il contribuente che intende difendersi deve quindi produrre controprove altrettanto solide e documentate. Deve, ad esempio:

dimostrare che l’immagine fa riferimento a un luogo geografico diverso da quello oggetto di tassazione (provando un clamoroso errore di geolocalizzazione del software);

provare, tramite fatture d’acquisto, permessi edilizi o perizie tecniche, che la datazione attribuita dal sistema informatico allo scatto è errata o sfasata rispetto al periodo di imposta contestato;

evidenziare alterazioni digitali, fotomontaggi o artefatti visivi che inficiano la fedeltà della riproduzione rispetto allo stato reale delle cose.

Se il cittadino o l’impresa non sono in grado di offrire questa rigorosa e puntuale controprova, il giudice è tenuto a porre l’immagine informatica alla base della propria decisione, considerandola come un fatto storico accertato e incontestabile.

I settori più a rischio: dove colpirà il Fisco digitale?

Le ripercussioni di questo orientamento toccano una miriade di tributi, sia erariali (gestiti dall’Agenzia delle Entrate) sia locali (gestiti dai Comuni o dai loro concessionari). Vediamo i settori dove l’incrocio tra accertamenti e tecnologia digitale rischia di essere più frequente e incisivo.

Tributi locali (Imu, Tari, imposta di pubblicità)

È l’ambito d’elezione e quello da cui è scaturita la sentenza. I Comuni possono verificare se un immobile censito al catasto come fabbricato in corso di costruzione (e quindi esente o tassato meno) sia in realtà già ultimato, guardando la presenza di tende, infissi completi o automobili nei cortili attraverso la cronologia delle immagini stradali. Lo stesso vale per la verifica di verande, tettoie o ampliamenti volumetrici non dichiarati ai fini Imu o Tari, o per mappare insegne commerciali mai denunciate.

Ristrutturazioni e bonus edilizi

Con la proliferazione dei bonus legati alla casa e delle relative detrazioni fiscali, l’amministrazione finanziaria ha la necessità di verificare se i lavori siano stati effettivamente eseguiti e in quale finestra temporale. Gli archivi fotografici stradali storici permettono di verificare lo stato di un edificio prima e dopo l’esecuzione dei lavori, smascherando eventuali frodi legate a interventi dichiarati ma mai eseguiti, o preesistenti rispetto all’introduzione delle agevolazioni.

Controlli sul tenore di vita e redditometro

Anche se non direttamente collegato a Google Street View, il principio espresso dalla Cassazione apre le porte all’utilizzo di qualsiasi immagine presente sul web, incluse quelle pubblicate sui social network o su piattaforme di e-commerce e locazione (come i portali di affitti brevi). Foto che ritraggono il possesso di imbarcazioni, auto di lusso, o la gestione di attività ricettive sommerse possono essere legalmente acquisite dal Fisco come prove documentali per ricostruire la reale capacità contributiva di un soggetto.