Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona l'accertamento induttivo

Nel panorama della riscossione e della vigilanza fiscale in Italia, l’accertamento induttivo rappresenta senza dubbio lo strumento più incisivo e, per certi versi, temuto a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria. Regolato principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (all’Articolo 39), questo meccanismo ispettivo consente all’Agenzia delle Entrate di derogare alle ordinarie procedure di controllo analitico.

Quando si attiva l’accertamento induttivo, il Fisco non si limita a verificare la correttezza formale e sostanziale delle singole poste attive e passive iscritte in contabilità; al contrario, ha la facoltà di accantonare parzialmente o totalmente i registri contabili del contribuente per ricostruire il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati extracontabili, elementi indiziari, presunzioni e parametri statistici di settore. L’applicazione di questa metodologia non è discrezionale, bensì subordinata a presupposti tassativi stabiliti dal legislatore. Comprenderne a fondo il funzionamento, distinguere le sue varianti (analitico-induttivo ed induttivo puro) e conoscere i canali legali per strutturare una solida difesa è fondamentale per qualsiasi operatore economico che intenda tutelare la continuità della propria attività ed evitare contestazioni sproporzionate.

Accertamento induttivo: i presupposti legali

L’ordinamento giuridico italiano tutela la buona fede del contribuente e la stabilità delle scritture contabili regolarmente tenute. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non può ricorrere liberamente all’accertamento induttivo puro o extracontabile (disciplinato dall’art. 39, comma 2 del Dpr. 600/73) se non in presenza di anomalie di gravità tale da inficiare l’attendibilità complessiva del soggetto verificato. La legge individua quattro macro-condizioni tassative che legittimano lo scavalcamento della contabilità:

omessa presentazione della dichiarazione . Il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva per il periodo d’imposta oggetto di verifica, venendo meno al dovere fondamentale di auto-liquidazione;

. Il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva per il periodo d’imposta oggetto di verifica, venendo meno al dovere fondamentale di auto-liquidazione; inattendibilità complessiva delle scritture contabili . Le omissioni, le false o inesatte indicazioni riscontrate dai verificatori (Guardia di Finanza o ispettori dell’AdE) sono così gravi, ripetute e diffuse da rendere i registri obbligatori del tutto inaffidabili per la determinazione del reddito reale;

. Le omissioni, le false o inesatte indicazioni riscontrate dai verificatori (Guardia di Finanza o ispettori dell’AdE) sono così gravi, ripetute e diffuse da rendere i registri obbligatori del tutto inaffidabili per la determinazione del reddito reale; mancata esibizione dei registri . Il contribuente, a seguito di formale richiesta o di accesso nei locali aziendali, si rifiuta di esibire la contabilità o dichiara di non possederla (fatta salva la dimostrazione di cause di forza maggiore come incendi o alluvioni);

. Il contribuente, a seguito di formale richiesta o di accesso nei locali aziendali, si rifiuta di esibire la contabilità o dichiara di non possederla (fatta salva la dimostrazione di cause di forza maggiore come incendi o alluvioni); mancata risposta ai questionari. Il contribuente non restituisce i questionari inviati dall’Amministrazione Finanziaria o non fornisce i chiarimenti richiesti entro i termini di legge, ostacolando l’attività ispettiva.

In presenza di uno di questi scenari, il Fisco è sollevato dall’obbligo di utilizzare presunzioni qualificate (caratterizzate da gravità, precisione e concordanza). L’ufficio può determinare il reddito d’impresa sulla base di notizie comunque raccolte, anche impiegando presunzioni semplicissime, flussi finanziari non giustificati e medie matematiche basate sulle performance dei concorrenti diretti operanti nello stesso settore merceologico.

La sottile differenza: analitico-induttivo o induttivo puro

Per impostare una linea difensiva efficace, è cruciale non confondere l’accertamento meramente induttivo con l’accertamento analitico-induttivo (previsto dall’art. 39, comma 1, lettera d, del medesimo decreto). Si tratta di due binari ispettivi profondamente differenti per presupposti e onere probatorio.

L’accertamento analitico-induttivo (Art. 39, c. 1, lett. d) si applica quando la contabilità è formalmente esistente e attendibile nel suo complesso, ma l’ufficio riscontra singole poste attive o passive non veritiere o sotto-soglia. In questo alveo, le presunzioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate devono essere necessariamente gravi, precise e concordanti. Un esempio tipico è lo scostamento evidente tra consumi di materie prime e vendite dichiarate (come la famosa tovagliometria per i ristoranti).

L’accertamento induttivo puro (Art. 39, c. 2) si attiva quando la contabilità viene considerata del tutto inattendibile o è assente. Qui il Fisco cancella in blocco i registri del contribuente e ricostruisce da zero il fatturato potenziale dell’azienda utilizzando formule standardizzate o indici statistici, senza l’obbligo di dimostrare la gravità e precisione dei singoli indizi.

L’inversione dell’onere della prova

Il principio cardine del processo tributario subisce una drastica e pericolosa torsione quando si entra nel perimetro dell’accertamento induttivo. Di norma, spetta all’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della maggiore pretesa fiscale. Al contrario, nell’ambito di un controllo di tipo induttivo, si assiste ad una vera e propria inversione dell’onere della prova.

Una volta constatata legittimamente l’inattendibilità della contabilità, la ricostruzione operata dall’ufficio si presume corretta sino a prova contraria. Diventa onere esclusivo del contribuente l’obbligo di fornire la dimostrazione analitica che i maggiori ricavi contestati non sono mai esistiti, oppure che i flussi finanziari intercettati sono riconducibili a somme esenti da imposta (come risarcimenti danni, disinvestimenti patrimoniali o donazioni) o a redditi già tassati alla fonte.

La deducibilità dei costi presunti

Un orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione (vedasi in questo senso le ordinanze n. 2581/2021, n. 33545/2021, n. 12988/2025 e n. 11347/2026) mitiga parzialmente la durezza di questo strumento. I giudici di legittimità hanno ripetutamente sancito che, nel momento in cui l’ufficio procede alla ricostruzione induttiva dei ricavi di un contribuente, ha l’obbligo parallelo di riconoscere in deduzione anche i costi correlati alla produzione di quei medesimi ricavi (i cosiddetti costi neri o occulti). Tassare il fatturato lordo ricostruito induttivamente, senza considerare le spese necessarie a generarlo, si porrebbe in aperto contrasto con l’Articolo 53 della Costituzione italiana, che sancisce il principio della capacità contributiva.

Come smontare l’accertamento

Se un’azienda o un professionista subiscono un controllo che rischia di sfociare in un accertamento induttivo, la reazione deve essere tempestiva, pianificata e supportata da un difensore tributario qualificato. La strategia di difesa si articola su tre livelli sequenziali.

Il contraddittorio preventivo

L’Ordinamento attribuisce una rilevanza centrale alla fase del contraddittorio endoprocedimentale. Prima di notificare l’avviso di accertamento definitivo, l’ufficio invia un invito a comparire. Questa fase costituisce lo spazio ideale per bloccare l’azione del Fisco prima che si cristallizzi in un atto esecutivo. In questa sede è necessario produrre memorie tecniche finalizzate a:

giustificare eventuali anomalie quantitative (es. rimanenze di magazzino distrutte o obsolete);

dimostrare che le apparenti discrepanze derivano da una specifica congiuntura economica (crisi di settore, ristrutturazioni straordinarie, chiusure forzate);

evidenziare che gli errori contabili contestati sono formali o veniali, e non tali da giustificare l’inattendibilità complessiva dell’intera architettura contabile.

L’accertamento con adesione

Qualora il dialogo preventivo non abbia successo e l’atto venga notificato, il contribuente ha a disposizione lo strumento dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Si tratta di una negoziazione formale con l’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente riesce a produrre elementi probatori idonei a incrinare la stima statistica del Fisco, l’ufficio può rideterminare al ribasso le imposte richieste. I vantaggi immediati dell’adesione includono la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo del minimo edittale.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Laddove ogni tentativo di mediazione fallisca, l’unica via percorribile è l’instaurazione di un processo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, da adire tassativamente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nel ricorso, il difensore agirà su due direttrici principali: