Patenti, stop alle proroghe: ultimi giorni per chiedere il rinnovo

Fonte: 123RF

Mercoledì 29 giugno è la scadenza ultima delle proroghe degli adempimenti per la patente di guida come visita medica, rinnovo, foglio rosa e revisione. Entro questa data andranno rinnovate tutte quelle scadute durante il periodo in cui è stato in vigore lo stato di emergenza (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), come era stato previsto dal dl Cura Italia. Dal 29 giugno in poi bisognerà tornare a essere in regola con tutti i documenti secondo le scadenze ordinarie.

Rinnovo patenti, quando scade la proroga

Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

Patenti, stop alla proroga delle visite mediche

Il termine del 29 giugno è importante per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle Cqc (le carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e dei Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose.

Entro il 29 giugno deve sottoporsi alla visita medica anche:

chi deve passare per la Commissione medica locale (per esempio, i disabili) e aveva il consueto permesso provvisorio rilasciato a causa delle lunghe liste di attesa;

(per esempio, i disabili) e aveva il consueto rilasciato a causa delle lunghe liste di attesa; i titolari di patenti per camion o bus (categorie CE, D1E, D e DE) che durante lo stato di emergenza hanno superato rispettivamente i 65 e i 60 anni, arrivando all’età per la quale si può continuare a guidare mezzi pesanti solo dopo controllo effettuato dalla Commissione.

Patenti, quando scadono i fogli rosa

Regole analoghe per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa: quelle comprese fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo scorso scadono il 29 giugno.

Per quanto riguarda invece i due mesi previsti per la richiesta del riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa, non si prende in considerazione lo stesso periodo; perciò, chi ha il documento con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 marzo 2022, con proroga al 29 giugno 2022, avrà altri due mesi per poter fare la richiesta del riporto dell’esame di teoria.

Revisioni auto

Quanto alle revisioni e ai controlli sui veicoli o su loro parti, la proroga di 10 mesi è già scaduta il 30 aprile 2022, perciò per le revisioni sono già in vigore i termini ordinari pre-Covid (4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni).

Nono sono ancora scaduti invece i termini della revisione:

per l’approvazione tecnica dei veicoli-frigo (Atp);

(Atp); sostituzione o riqualificazione bombole a metano (Cng);

(Cng); per le prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne.

Le scadenze comprese nel periodo dello stato di emergenza sono anch’esse rinviate al 29 giugno. Stesso discorso per le autorizzazioni per trasporti eccezionali, alla circolazione di prova e all’effettuazione di scorte tecniche.

Patenti, quanto tempo si ha per il rinnovo dopo la scadenza

La patente può essere rinnovata fino a 3 anni dopo la scadenza indicata sul documento. Dopo tale termine, salvo casi eccezionali, si è obbligati a fare l’esame di revisione. E’ bene ricordare che non si può guidare con patente scaduta, neppure se fosse scaduta da un solo giorno.