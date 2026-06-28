Secondo la Suprema Corte le stesse mansioni e la timbratura del cartellino non bastano a provare la subordinazione dietro la collaborazione

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123RF Co.co.co e contratti a termine, una recente sentenza della Cassazione chiarisce quando non c'è abuso

Il semplice fatto che un lavoratore svolga le stesse mansioni — prima con una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e poi con un contratto a tempo determinato — non basta, da solo, a dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

È questo sostanzialmente il principio evidenziato dalla Cassazione con la sentenza 18747/2026, che offre significativi chiarimenti sui criteri utilizzati dai giudici per distinguere lavoro autonomo da subordinato e sulle conseguenze derivanti dall’utilizzo ripetuto (e abusivo) di rapporti a termine nel settore pubblico.

La vicenda e la richiesta di risarcimento contro il Comune

Il caso traeva origine dall’iniziativa legale di una lavoratrice nei confronti di un’amministrazione locale. Inizialmente, la ricorrente aveva prestato attività con tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata complessiva di nove mesi. In seguito con una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per la donna i rapporti formalmente qualificati come co.co.co. avrebbero dovuto essere considerati, nella sostanza, rapporti di lavoro subordinato. Se questa ricostruzione fosse stata accolta in tribunale, la durata dei rapporti di collaborazione avrebbe dovuto “agganciarsi” a quella dei successivi contratti a termine, con il conseguente superamento dei limiti di tempo imposti dalle regole sul lavoro a tempo determinato. A suo avviso, ne sarebbe derivato il diritto al risarcimento del danno.

Nei primi due gradi di giudizio, la lavoratrice ha ricevuto una doccia fredda. Dopo avere svolto l’istruttoria e ascoltato i testimoni, i giudici di merito hanno stabilito l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare che i rapporti di co.co.co. avessero in realtà natura dipendente. La donna non era riuscita a provarla dietro la veste formale della collaborazione.

Perché la lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione

Impugnando la pronuncia, la lavoratrice si è rivolta alla Cassazione sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente escluso il rapporto dipendente. È interessante evidenziare gli elementi che, a suo dire, palesavano la reale natura della collaborazione:

l’obbligo documentato di timbrare il cartellino per registrare gli orari lavorativi;

lo svolgimento della stessa attività dei successivi contratti di lavoro subordinato;

la presenza di un compenso mensile fisso;

l’inserimento dell’attività nell’organizzazione comunale;

lo svolgimento di mansioni di assistenza ai bambini disabili nelle scuole comunali, identiche a quelle espletate durante i successivi rapporti a termine.

Ma la Suprema Corte non è entrata nel merito della qualificazione del rapporto lavorativo, dichiarando il ricorso inammissibile e — quindi — bocciandolo alla radice. La ragione è legata alla funzione stessa del giudizio di Cassazione.

Poteri della Cassazione e limiti al “riesame” del giudizio di merito

La Corte ha chiarito che un ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto — come quello della lavoratrice — non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di prove già esaminate dai giudici di merito. La Cassazione non rappresenta infatti un “terzo grado di giudizio” nel quale ripetere l’accertamento dei fatti.

Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici di primo e secondo grado. Perciò, se una parte contesta il modo in cui sono state valutate le prove — chiedendo sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti — il ricorso esce dal “perimetro” delle attività riservate ai giudici di piazza Cavour. Questi ultimi, per legge, non possono nuovamente valutare la controversia nel merito.

È il tribunale o la corte d’appello a dover confrontare tra loro i vari elementi probatori, attribuire maggiore o minore attendibilità alle testimonianze, ai documenti e agli altri mezzi di prova e giungere alla ricostruzione dei fatti.

Inoltre, nel contenzioso, la lavoratrice non aveva individuato veri errori di diritto, proprio quelli che la Cassazione avrebbe potuto valutare fino a riconoscere un risarcimento danni.

La questione della timbratura del cartellino

Importanza chiave assume il passaggio sulle timbrature del cartellino (tema peraltro non nuovo alla Cassazione). Secondo la lavoratrice, l’obbligo di registrare l’orario costituiva una chiara spia della subordinazione. Ma la Cassazione ha evidenziato che la corte d’appello aveva già esaminato questa circostanza, dandole un peso non decisivo alla luce dell’intero quadro delle prove.

Non era allora configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sindacabile dalla Cassazione. Il fatto storico, infatti, era già stato preso in considerazione dal giudice d’appello. Quello che la ricorrente contestava era piuttosto la valutazione compiuta dai giudici. Ma questo, come detto, è vietato.

Quando una collaborazione diventa lavoro subordinato

Pur non entrando nel merito della vicenda concreta, la pronuncia della Cassazione richiama indirettamente i criteri che consentono di distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo. Ciò che conta non è il nome dato al contratto dalle parti, ma il modo concreto in cui la prestazione viene svolta.

Gli indici tipicamente utilizzati per individuare la subordinazione sono:

l’assoggettamento al potere direttivo datoriale;

l’assenza di una reale autonomia organizzativa;

l’inserimento stabile nell’organizzazione del datore;

l’obbligo di attenersi alle istruzioni ricevute;

il controllo costante dell’attività lavorativa;

l’esistenza di un vincolo orario;

l’eventuale esercizio del potere disciplinare.

La presenza di uno o più di questi elementi può essere significativa, ma è sempre necessario valutare il rapporto nel suo insieme.

Inoltre il fatto che una collaborazione sia collegata, nel tempo, a uno o più contratti a termine non genera automaticamente una presunzione di subordinazione. Né la successione e la durata di rapporti contrattuali, né lo svolgimento delle stesse mansioni sono prove sufficienti di un lavoro alle dipendenze.

La lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare che il rapporto formalmente autonomo fosse, in realtà, una “anticipazione” del posteriore rapporto subordinato. Ma senza questa prova il rapporto mantiene la sua veste autonoma.

Che cosa cambia

Quella dei contratti a termine è una materia delicata, come dimostra ad esempio la recente pronuncia europea sul precariato scuola. La sentenza 18747/2026 della Cassazione assume specifica importanza nel settore pubblico. A differenza del lavoro privato, infatti, nel pubblico impiego vige il principio costituzionale dell’accesso tramite concorso. Perciò quando una pubblica amministrazione utilizza illegittimamente contratti a termine, il rapporto non può essere convertito giudizialmente in un rapporto a tempo indeterminato. È la legge che esclude espressamente la possibilità.

Ma il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo illegittimo di contratti a termine. La giurisprudenza ha individuato questo danno soprattutto nella perdita della possibilità di cercare e ottenere una diversa occupazione stabile, la cosiddetta “perdita di chance“.

In sintesi sono tre gli insegnamenti generali offerti dalla sentenza:

il superamento dei limiti di durata dei contratti a termine non può essere dimostrato “sommando” automaticamente rapporti di lavoro subordinato e rapporti formalmente autonomi;

chi sostiene che una co.co.co. nasconda un rapporto subordinato deve sempre dare prove concrete, precise e convincenti;

il giudizio di Cassazione non è il luogo in cui ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.

La legittimità di una collaborazione non dipende dall'”etichetta” del contratto, ma dalle modalità concrete con cui il rapporto viene effettivamente svolto. E la pronuncia appena vista permette anche di evitare controversie fondate su automatismi che l’ordinamento non riconosce, con un evidente risparmio di tempo e denaro per il lavoratore.