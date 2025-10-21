Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Ancora pochi giorni per potersi mettere in regola: fino al 31 ottobre 2025 è possibile presentare il Modello Redditi Pf. Con la fine di settembre si è chiuso definitivamente l’appuntamento con il Modello 730, adesso si passa al dichiarativo che viene utilizzato principalmente dai titolari di partita Iva, dalle società e dagli enti, ma che può essere utilizzato anche dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Modello Redditi Pf, la scadenza del 31 ottobre

La stagione dichiarativa si avvicina alla fine definitiva. Dopo essersi chiusa la finestra per presentare il Modello 730 (lo scorso 30 settembre 2025), adesso è la volta del Modello Redditi Pf, il cui termine ultimo di inoltro è il 31 ottobre.

Lo scorso anno i titolari di partita Iva e i dipendenti che avevano deciso di optare per questo modello dichiarativo si sono trovati di fronte ad un’importante novità: la versione precompilata, confermata anche nel 2025. Come era già successo per il Modello 730, anche per questi contribuenti è possibile trovarla in versione online direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

L’appuntamento previsto per la fine del mese non coinvolge unicamente i titolari di partita Iva, ma la generalità dei contribuenti, che possono utilizzare il Modello redditi Pf nel caso in cui non abbiamo presentato la documentazione riservata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati entro la fine dello scorso mese.

A seguito della trasmissione della dichiarazione dei redditi sorgerà anche l’obbligo definitivo di pagare le imposte dovute.

Quando si devono pagare le tasse

Quello legato alle tasse, indubbiamente, è il nodo più delicato da trattare quando si parla di presentare la dichiarazione dei redditi in questo periodo. Se è pur vero che per il Modello Redditi Pf c’è tempo fino al 31 ottobre, il discorso è diverso quando si parla di tasse. Ricordiamo, infatti, che quest’anno i contribuenti devono versare:

il saldo 2024;

il primo acconto 2025;

le addizionali Irpef;

i contributi previdenziali, il cui calcolo deriva dalle risultanze del quadro RR relativo alla quota eccedente il minimale.

Per il versamento di quanto dovuto i contribuenti possono optare per quello a rate o in un’unica soluzione, che sarebbe dovuta essere stata versata entro lo scorso 30 giugno 2025, o in alternativa entro il 30 luglio, ma pagando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Nel caso in cui si fosse optato per il pagamento a rate, si dovevano iniziare ad effettuare i versamenti a giugno o a luglio, a seconda delle scelte dei diretti interessati.

In altre parole se è vero che materialmente si può attendere fino alla fine del mese per trasmettere il Modello Redditi Pf, in teoria si sarebbero già dovuti effettuare i conteggi per versare le imposte dovute. Quanti non hanno versato le imposte nelle scadenze previste possono utilizzare il ravvedimento operoso. Gli oneri variano a seconda delle tempistiche entro le quali si riesce a chiudere l’operazione (entro 90 giorni dalla scadenza regolare delle imposte, il risparmio è maggiore).

Il discorso che abbiamo appena fatto non vale per le aziende, il cui esercizio è partito il 1° luglio 2024 e si è chiesto 30 giugno 2025, per le quali il termine ultimo per pagare le imposte è il 31 aprile 2026.

I dipendenti obbligati a presentare il Modello Redditi Pf

È bene ricordare che, in alcuni casi, ad essere tenuti ad utilizzare il Modello Redditi Pf ci sono anche i lavoratori dipendenti: devono optare per questa soluzione quanti, nel corso del 2024, abbiano cambiato datore di lavoro e si ritrovino tra le mani più certificazioni uniche.

Nella stessa situazione si ritrovano quanti abbiano percepito delle indennità per l’integrazione salariale da parte dell’Inps o di altre enti. O quando sono stati percepiti da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta acconto: stiamo pensando, per esempio, ai collaboratori domestici (la famiglie non sono obbligate a versare gli acconti per conto dei collaboratori).

Devono presentare il Modello Redditi Pf anche i dipendenti o quanti abbiano percepito dei redditi a questi assimilati, ma per i quali non siano state effettuate le trattenute relative alle addizionali comunali e regionali dell’Irpef (l’obbligo scatta solo quando è obbligatorio versare degli importi superiori a 10,33 euro per imposta).

Cosa si trova all’interno del Modello 2025

Quanti si dovessero trovare tra le mani il Modello Redditi Pf si trovano davanti ad un documento differente rispetto al 730. Prima di tutto è strutturato in tre differenti fascicoli ed è articolato in modo differente. Volendo entrare un po’ più nel dettaglio al suo interno troviamo:

fascicolo 1 : questa parte deve essere compilata obbligatoriamente da tutti i contribuenti. Al suo interno contiene il frontespizio, nel quale si trovano le informazioni del contribuente che effettua la dichiarazione, il prospetto dei familiari a carico e i redditi che sono stati prodotti. Si trovano anche gli oneri deducibili e detraibili;

: questa parte deve essere compilata obbligatoriamente da tutti i contribuenti. Al suo interno contiene il frontespizio, nel quale si trovano le informazioni del contribuente che effettua la dichiarazione, il prospetto dei familiari a carico e i redditi che sono stati prodotti. Si trovano anche gli oneri deducibili e detraibili; fascicolo 2 : in questa devono essere indicati i contributi assistenziali e previdenziali. Il contribuente deve inserire anche quei redditi per i quali non deve tenere le scritture contabili. Quest’anno, poi, si trova anche il quadro RM, che può essere utilizzato per i redditi che sono sottoposti a tassazione separata e imposta sostitutiva;

: in questa devono essere indicati i contributi assistenziali e previdenziali. Il contribuente deve inserire anche quei redditi per i quali non deve tenere le scritture contabili. Quest’anno, poi, si trova anche il quadro RM, che può essere utilizzato per i redditi che sono sottoposti a tassazione separata e imposta sostitutiva; fascicolo 3: al suo interno troviamo i quadri per inserire i redditi per i quali il contribuente è obbligato a tenere le scritture contabili.

Come scaricare il Modello Redditi Pf

I contribuenti hanno la possibilità di reperire il Modello Redditi Pf direttamente all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione che è possibile raggiungere attraverso questo percorso:

schede informative e servizi;

dichiarazioni;

redditi persone fisiche 2025;

modello e istruzioni.

Quali dati si trovano nella compilata

