Aereo-treno, la combinazione funziona: nuovo diretto Fiumicino-Napoli

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Migliora il sistema voli e treni con un nuovo Frecciarossa

Si registra una sempre maggiore necessità di coordinare al meglio il sistema dei trasporti aerei e quello ferroviario. Una discussione in atto da tempo, che negli ultimi anni sta dando i primi frutti. Importante, sotto quest’aspetto, l’annuncio di un nuovo treno Frecciarossa, diretto, che collega l’aeroporto di Fiumicino di Roma con la stazione Centrale di Napoli. Ecco tutti i dettagli.

Frecciarossa Fiumicino-Napoli

Giunge in tempo per le vacanze d’agosto l’annuncio di un Frecciarossa diretto tra Roma e Napoli, che potrebbe risultare salvifico per moltissimi italiani e innumerevoli turisti. Nell’estate della grande (ri)esplosione del turismo napoletano, con svariati VIP internazionali a fare da traino in città, poter fare affidamento su un sistema di trasporto tanto efficace può davvero fare la differenza.

A partire dal 5 agosto 2023 partirà una nuova corsa, quella del treno Frecciarossa diretto dall’Aeroporto di Fiumicino di Roma, con arrivo previso presso la stazione Centrale di Napoli. Un collegamento di grande importanza, previsto ogni singolo giorno alle ore 21.53. La scelta dell’orario è particolarmente indicativa del ragionamento condotto, totalmente in favore dell’utenza.

Si intende infatti garantire anche ai passeggeri degli ultimi voli serali la chance di poter raggiungere comodamente la città partenopea, per visitarla o tornare a casa, senza dover fronteggiare cambi. Il treno in questione è un Frecciarossa 1000, il cui arrivo è previsto per le ore 23.56, con unica fermata intermedia fissata a Roma Termini.

Connettività aerei-treni

Il nuovo sistema di connessione Roma-Napoli va ad aggiungersi al Frecciarossa già previsto alle ore 9.38 del mattino, in arrivo in Campania alle ore 11.33. Ciò per intercettare i voli del mattino. Ancor prima, però, parte il treno dalla stazione Centrale, indirizzato verso Fiumicino, con tempo di percorrenza dalle 5.45 alle 7.52 del mattino.

Tutto ciò assume una visione d’insieme particolarmente intrigante, se si prende in considerazione il servizio annunciato lo scorso aprile da Trenitalia, ITA Airways e Aeroporti di Roma: FCO Connect. Nello specifico di garantisce la possibilità di effettuare direttamente il check-in ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.

Una chance che ha di certo interessato moltissimi viaggiatori, superando quota 7mila check-in. Il processo non è ancora particolarmente stato digerito dalla massa ma, in attesa che diventi una normalità un po’ per tutti, sta garantendo un servizio molto importante, con picchi registrati soprattutto nella fascia pomeridiana.

Tutti i passeggeri in volo con ITA Airways, anche domestici, possono effettuare l’accettazione in questo modo, decisamente conveniente. Ciò è garantito tanto a chi ha il biglietto combinato treno e aereo, quanto a chi non ha altri che il biglietto per prendere il volo.

È sempre più importante sviluppare una grande famiglia di trasporti, evitando di costringere l’utente medio a far fronte a numerosi servizi differenti. FCO Connect, in pratica, snellisce la burocrazia degli spostamenti, indirizzando soprattutto i turisti, ma non solo, verso un sistema chiaro e soprattutto efficiente. Ciò vale per i viaggi con ITA Airways, come detto, ma non solo per i voli sul suo nazionale, anzi, anche per quelli internazionali e intercontinentali. Per rendere il tutto ancor più conveniente, inoltre, presso i banchi di Fiumicino è possibile anche consegnare il proprio bagaglio da stiva, unicamente per chi ha effettuato il check-in online, così da potersi indirizzare verso l’aeroporto e l’imbarco più leggeri e sereni.