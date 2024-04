Due voli al giorno per Tel Aviv, Ita Airways rafforza i collegamenti della sua tratta di medio raggio più redditizia e spera in un primo utile nel 2024

Fonte: Ansa Aumentano i voli per Tel Aviv di Ita Airways

Ita Airways ha annunciato che, a partire da giugno 2024, i voli tra gli aeroporti Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion saranno aumentati nella loro frequenza giornaliera, arrivando a un totale di due. I voli in questione rappresentano anche una novità assoluta per la compagnia, visto che verranno utilizzati gli Airbus A321neo, ovvero i più grandi della Famiglia A320neo di Airbus.

Ita, più voli per Tel Aviv

La compagnia aerea ha fornito anche già i dettagli dei nuovi voli che dall’hub principale di Roma Fiumicino consentiranno il trasporto dei passeggeri a Tel Aviv. La partenza dalla Capitale è fissata, per la stagione Summer 2024, alle 22:50, con arrivo in Israele alle 3:10, mentre il volo da Tel Aviv partirà alle 5:15 con arrivo in Italia alle 8:00 (orario locale). I passeggeri, come detto, viaggeranno su un Airbus A321neo, il primo aeromobile con tre cabine separate così divise: 12 posti per la Business Class, 12 posti per la Premium Economy (12 posti) e 141 posti per l’Economy. Per quanto riguarda, invece, i biglietti dei nuovi voli di Ita Airways, potranno essere acquistati a partire da giovedì 11 aprile direttamente sul sito della compagnia o attraverso il customer center, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Ita riprende e incrementa i collegamenti con Israele

La scelta di aumentare i collegamenti con Israele fa seguito alla decisione presa da Ita a fine 2023 sospendere totalmente i voli verso Tel Aviv a causa della strage del 7 ottobre. La chiusura della rotta, la più redditizia nel medio raggio per la compagnia aerea, era andata avanti fino al 1° marzo 2024, provocando impatti economici molto negativi per l’azienda. Sul tema, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, ha sottolineato che la perdita di ricavi al mese è stata di circa 3 milioni di euro per la compagnia, “qualcosa come 10 milioni di euro dagli inizi di ottobre al 31 dicembre”.

Il bilancio 2023 di Ita Airways

Malgrado il bilancio 2023 di Ita Airways si sia chiuso in perdita, circa -160 milioni di euro, il presidente della compagnia Antonio Turicchi ha sottolineato che l’azienda ha raggiunto il break even operativo, “con una cassa che al 31 dicembre contava oltre 450 milioni”. In tale somma vanno considerati anche i 250 milioni derivanti dall’ultima tranche di finanziamento da parte del Mef. Per Turicchi, i risultati conseguiti permettono di considerare il 2023 il primo anno vero delle operazioni di Ita, con la prospettiva di crescita data soprattutto dall’aumento del numero di veivoli della compagnia. L’obiettivo, più nello specifico, è passare dagli 83 di fine 2023 a 96 unità entro la fine del 2024, con le destinazioni che dovrebbero arrivare a 56.

Ita Airways, primo utile nel 2024

Ita Airways opera nella speranza di chiudere il 2024 con un utile, seppur minimo. La società ha dichiarato infatti di aver raggiunto il pareggio operativo già nel 2023, con le proiezioni che portano dunque a un primo utile a fine 2024, con il regime nel 2025, ovvero un anno prima rispetto al piano industriale. Per raggiungere tale traguardo, oltre all’assenza di elementi esterni come crisi sanitarie e guerre, è necessario arrivare a 4 miliardi di fatturato e poter contare sui già citati 96 velivoli.