ANSA Al via il vertice Nato. Ecco cosa punta a ottenere Meloni

Inizia oggi e finirà domani il vertice Nato che si tiene all’Aja, una riunione molto importante per rivedere la storica soglia del 2% del Pil da destinare alla spesa militare. A undici anni dal vertice di Newport, quel parametro non sarà più un obiettivo simbolico, ma diventerà un livello minimo vincolante. In questo nuovo contesto, l’Italia punta a non farsi trovare impreparata, intervenendo sul metodo con cui calcola il proprio contributo alla sicurezza collettiva.

Il punto dell’Italia

Giorgia Meloni arriverà all’Aia nel pomeriggio, mentre il clima attorno al vertice Nato, chiamato ad approvare l’aumento al 5% del Pil per le spese in difesa e sicurezza entro il 2035, è cambiato radicalmente. A favorire l’intesa è stata la tregua tra Iran e Israele annunciata nella notte dal presidente Usa Donald Trump. Una svolta diplomatica che rafforza la coesione dell’Alleanza Atlantica e, grazie anche al via libera sofferto della Spagna di Pedro Sanchez, toglie Meloni da una posizione scomoda.

La premier potrà riaffermare l’alleanza con Washington senza esitazioni, difendendo l’accordo tra i 32 membri della Nato come in linea con le richieste dell’Italia. Un vertice Nato in piena escalation militare — con gli Stati Uniti direttamente coinvolti nel conflitto al fianco di Israele — sarebbe stato molto più difficile da gestire.

Le parole di Meloni dopo l’accordo al 5%

L’Italia sembra comunque intenzionata a impegnarsi sul target del 5% del Pil investito in spese militari e di sicurezza. “Rispetteremo l’impegno”, assicura la premier Giorgia Meloni davanti al Parlamento pur definendolo gravoso in termini economici, tanto da chiedere una deroga al patto di stabilità.

Nessuna sponda con la Spagna di Pedro Sanchez e la Slovacchia di Robert Fico che stanno litigando perché non intende allinearsi né una terza via: l’adesione alla scelta dell’Alleanza Atlantica, su pressioni degli Stati Uniti, è totale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo dice chiaramente davanti alla Camera:

Sono impegni importanti che l’Italia rispetterà. Non lasceremo l’Italia esposta debole e incapace di difendersi

E si apre per le basi militari in Italia

Alla vigilia del vertice Nato del 24 e 25 giugno all’Aia — seguito dal Consiglio Europeo del 26 — la premier Giorgia Meloni ribadisce con fermezza la posizione dell’Italia, senza escludere nemmeno la possibilità di autorizzare, previo passaggio parlamentare, l’uso delle basi italiane per eventuali attacchi statunitensi contro l’Iran.

In Aula a Montecitorio, Meloni ha chiarito che l’aumento delle spese per la difesa seguirà un percorso compatibile con le altre priorità del governo e coerente con gli impegni assunti dalla maggioranza e indicati nel programma di governo.

Ha poi rimarcato la propria visione strategica:

Senza difesa non c’è sicurezza, e senza sicurezza non esistono né libertà né benessere, né tantomeno prosperità

Secondo la premier, considerando che l’Italia è già arrivata a destinare il 2% del Pil alla difesa, l’incremento previsto — pari a un ulteriore 1,5% da raggiungere nei prossimi dieci anni — rappresenta un’evoluzione naturale degli impegni presi fin dal 2014.

Meloni ha inoltre sottolineato un punto chiave ottenuto nei negoziati: saranno gli Stati membri, e non la Nato in senso unitario, a decidere quali minacce affrontare e con quali strumenti, lasciando così margini di autonomia nazionale nell’attuazione dell’impegno comune.