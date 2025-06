Nonostante l'accordo, la situazione resta molto tesa in Medio Oriente. La mappa aggiornata dei voli cancellati e sospesi e tutti i dettagli compagnia per compagnia

Nonostante sia arrivata questa notte il cessate il fuoco, la situazione in Medio Oriente resta comunque tesa. E mentre diversi Paesi si stanno mobilitando per il rientro dei propri connazionali, le compagnie aeree si stanno riorganizzando e stanno riducendo o sospendendo diversi voli da e per il Medio Oriente.

I Paesi che (temporaneamente) hanno chiuso i voli

Aveva fatto impressione l’immagine che era girata nei giorni scorsi, di una mappa dei transiti degli aerei dove si vedeva chiaramente un buco sopra l’Iran, causato dallo stop ai voli sopra il Paese. Nella giornata di ieri diversi paesi hanno chiuso i propri cieli per oltre due ore per riaprirli in tarda serata, come:

Qatar;

Emirati Arabi Uniti;

Kuwait;

Bahrein.

Qatar ed Emirati da tempo garantiscono un corridoio aereo sicuro, stabile e veloce alle compagnie di mezzo mondo per i collegamenti tra Europa e Asia: sono decine le compagnie che hanno dovuto riorganizzarsi.

Le compagnie aeree che hanno fermato i voli

E ancora adesso hanno deciso di no far volare i propri aerei. Come Oman Air, che ha fatto sapere di aver temporaneamente sospeso i voli da e per Manama, Dubai, Kuwait e Doha a causa degli sviluppi regionali. “I voli sul resto della nostra rete potrebbero subire ritardi a causa di tratte aeree più lunghe”, ha spiegato Oman Air.

Poco dopo, anche EgyptAir ha annunciato la cancellazione di tutti i voli dal Cairo verso i Paesi del Golfo, “finché la situazione nella regione non si stabilizzerà”. EgyptAir in un comunicato ha dichiarato:

A causa degli eventi in corso nella regione e della chiusura dello spazio aereo in diversi Paesi del Golfo, i voli EgyptAir dall’aeroporto del Cairo da e per le città del Golfo e viceversa sono stati cancellati finché la situazione nella regione non si stabilizzerà

Riassumendo, ecco le compagnie aeree che hanno fermato i voli:

Aegean Airlines: voli per Tel Aviv sospesi fino al 12 luglio; Amman, Beirut ed Erbil fino al 28 giugno;

Wizz Air: voli cancellati su Tel Aviv e Amman fino al 15 settembre; evitato lo spazio aereo israeliano, siriano, iraniano e iracheno;

Transavia: Parigi-Beirut sospesi fino al 30 giugno; Parigi-Tel Aviv chiusi fino al 7 settembre;

Pegasus Airlines: collegamenti cancellati per Iraq, Giordania e Libano fino al 30 giugno; Iran sospeso fino al 30 luglio;

Turkish Airlines: nessun volo disponibile per Baghdad, Damasco e Teheran fino al 1 luglio;

EgyptAir: tutti i collegamenti dal Cairo verso il Golfo sospesi a tempo indeterminato.

La situazione in Europa

Non solo compagnie aeree orientali, ma anche quelle europee si sono fermate. Nei giorni scorsi British Airways ha cancellato i voli tra l’aeroporto di Londra Heathrow e Dubai e Doha a seguito degli attacchi statunitensi contro l’Iran. Anche Air France ha sospeso i voli per l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti almeno fino al 24 giugno compreso. La compagnia francese ha inoltre prorogato la sospensione della rotta Parigi-Tel Aviv fino al 14 luglio.

I voli di Ita Airways non hanno visto sospensioni e le tratte con destinazione i Paesi del Golfo sono al momento operativi, ma soggetti a valutazione continua. Resta però la sospensione totale dei voli per Tel Aviv fino al 31 luglio.