Nei cieli italiani si sono mossi molti veicoli statunitensi nell’ultimo mese, proprio in vista dell‘escalation militare fra Israele e Iran. Partivano dagli Stati Uniti, ma anche dalle basi americane in Italia. Ce ne sono diverse, oltre a quelle Nato e a quelle con testate nucleari.

Proprio da basi americane come Aviano e Sigonella si sono mossi diversi aerei ora dislocati in Medio Oriente. Il governo italiano aveva rilasciato dichiarazioni nei giorni scorsi in merito all’assenza di richieste da parte degli Stati Uniti di utilizzare le basi militari sul territorio, ma dopo gli attacchi avvenuti in nottata la situazione potrebbe velocemente cambiare. Al momento, le minacce di ritorsione da parte dell’Iran sembrano fare riferimento solo alle basi americane presenti in Medio Oriente.

Quante basi americane ci sono in Italia

Con gli Stati Uniti che hanno preso parte alla guerra tra Israele e Iran, vista la vicinanza dell’Italia, sorge spontanea la domanda su quanto lo stivale possa essere direttamente coinvolto nell’escalation militare.

In Italia ci sono diverse basi americane. Dal 1951, con la sottoscrizione dell’accordo Nato e l’inizio della presenza militare americana in Italia, sono state installate almeno otto tra le più importanti basi americane. Sul suolo italiano vivono tra i 12mila e i 16mila militari americani, dislocati tra:

Pordenone

Vicenza

tra Pisa e Livorno

Sigonella

Gaeta

Napoli

Augusta

Dove si trovano le basi

Le basi militari in Italia sono 247 (di cui circa 120 basi militari americane), come mostra la mappa a cura di PeaceLink e aggiornata di recente. Tra queste ci sono le basi nucleari Nato, le basi Nato, installazioni italiane come le basi dell’Aeronautica Militare, le basi navali e le strutture americane. Sono tante e, guardandole sulla mappa, sembra che ogni italiano abbia una base militare vicino a sé, tra cui quelle nucleari e a rischio incidente nucleare.

In passato le basi militari in Italia non erano note, ma grazie alle nuove tecnologie è possibile, attraverso l’utilizzo della visione satellitare anche di Google Maps, conoscere l’ubicazione delle basi militari. Attraverso il lavoro come quello di PeaceLink è possibile conoscere l’ubicazione delle basi americane in Italia, fornite dall’elenco ufficiale Base Structure Report.

Da qui l’elenco delle principali basi americane in Italia:

la base aerea di Aviano in Friuli Venezia Giulia, vicino a Pordenone (una delle più grandi basi statunitensi in Europa);

la caserma Ederle e la base Del Din a Vicenza, in Veneto (ospitano rispettivamente le principali unità di pronto intervento dell’esercito e le capacità operative logistiche a supporto delle operazioni Nato);

Army Active (non è il nome ufficiale) a Livorno, in Toscana (supporta le operazioni dell’esercito fornendo logistica, stoccaggio e distribuzioni materiale bellico per le operazioni in Europa, Nordafrica e Medioriente);

Base di Camp Darby e Pisa Ammo Storage Area (facente parte di Camp Darby, vicino Pisa e Livorno in Toscana (rispettivamente il più importante centro logistico e di rifornimento americano e il ruolo di gestione e distribuzioni delle munizioni);

Navy Active (non è il nome ufficiale) a Gaeta, in Lazio (porto di attracco per la nave ammiraglia della flotta e base cruciale per le operazioni navali nel Mediterraneo);

Base di Sigonella, vicino a Catania in Sicilia (chiamata anche “La porta del Mediterraneo” per il ruolo strategico delle operazioni Usa e Nato);

Augusta Bay nella provincia di Siracura, in Sicilia (approdo e supporto logistico).

Qual è la regione con più basi

Dall’elenco abbiamo lasciato fuori la Campania. Qui le strutture militari americane sono numerose e concentrate nei pressi di Napoli. Tra queste: