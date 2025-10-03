Tenete in casa soldi in contanti, l’appello della Bce

Tenete in casa soldi in contanti per fronteggiare crisi finanziarie e conflitti. Il messaggio della Banca centrale europea è arrivato, inaspettato, in uno studio allegato al Bollettino economico intitolato “Keep calm and carry cash”.
Ma cosa significa nella pratica? Per la Banca Centrale, ogni famiglia dovrebbe conservare in casa una scorta di contanti sufficiente a coprire i bisogni essenziali per circa 72 ore. Lo studio indica una cifra orientativa, suggerendo di tenere da parte tra i 70 e i 100 euro per ogni membro del nucleo familiare.