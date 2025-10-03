Tenete in casa soldi in contanti, l’appello della Bce

Foto di Matteo Calzaretta

Matteo Calzaretta

Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.

Pubblicato: 3 Ottobre 2025 16:23

Tenete in casa soldi in contanti per fronteggiare crisi finanziarie e conflitti. Il messaggio della Banca centrale europea è arrivato, inaspettato, in uno studio allegato al Bollettino economico intitolato “Keep calm and carry cash”.

Ma cosa significa nella pratica? Per la Banca Centrale, ogni famiglia dovrebbe conservare in casa una scorta di contanti sufficiente a coprire i bisogni essenziali per circa 72 ore. Lo studio indica una cifra orientativa, suggerendo di tenere da parte tra i 70 e i 100 euro per ogni membro del nucleo familiare.

