Allarme BCE, stabilità finanziaria a rischio con shock guerra Iran

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123RF La BCE ha lanciato un allarme sulla stabilità finanziaria a causa della guerra in Medioriente

Le vulnerabilità per la stabilità finanziaria dell’Area Euro restano elevate, mentre si dispiega uno shock geoeconomico di ampia portata legato al conflitto in Medioriente. È quanto emerge dal Financial Stability Review di maggio 2026, pubblicato oggi dalla Banca centrale europea (BCE), che individua nel deterioramento del quadro geopolitico, nelle interruzioni delle forniture energetiche e nelle persistenti fragilità di bilancio i principali fattori di rischio per il sistema finanziario.

“L’attuale shock dell’offerta energetica comporta rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica”, ha dichiarato il vicepresidente della BCE Luis de Guindos, sottolineando che lo shock “potrebbe inoltre aumentare la volatilità di mercato e mettere alla prova la capacità di servizio del debito a fronte di un rialzo dei costi di finanziamento in un contesto di crescita economica più debole”.

Resilienza messa alla prova dalla guerra

Secondo l’istituto di Francoforte, il sistema finanziario globale e l’economia reale erano entrati nel 2026 in condizioni di sostanziale tenuta, nonostante una serie di shock. Tale resilienza è ora messa alla prova dal conflitto mediorientale, amplificato dalle incertezze sul commercio globale e sulla cooperazione internazionale. La BCE segnala inoltre il crescente peso dei rischi di cybersicurezza e delle minacce ibride alle infrastrutture critiche in un contesto geopolitico complesso.

Dai rischi di mercato al rischio sovrano

Sul fronte dei mercati, gli aggiustamenti iniziali si sono rivelati di breve durata: le valutazioni azionarie restano elevate rispetto agli standard storici, mentre i premi al rischio sulle obbligazioni societarie sono compressi a livello globale, rendendo il pricing vulnerabile all’attuale livello di incertezza geopolitica e di policy. Il rischio di un deterioramento del sentiment di mercato è considerato concreto, anche perché i rischi al ribasso legati a fattori geopolitici, fiscali e macro-finanziari appaiono sottovalutati. Un’espansione fiscale in un contesto geoeconomico difficile potrebbe inoltre gravare ulteriormente sui conti pubblici di alcuni Paesi dell’area dell’euro ad alto debito, portando a un repricing del rischio sovrano.

Banche e intermediari: un elemento da monitorare

Quanto agli intermediari finanziari non bancari, la BCE rileva una sostanziale resilienza alle conseguenze immediate del conflitto, ma evidenzia rischi connessi a possibili flessioni generalizzate dei mercati. La combinazione tra scarse riserve di liquidità, elevate valutazioni di portafoglio ed esposizioni concentrate aumenta il pericolo di vendite forzate di attivi, con effetti amplificativi sulle tensioni di mercato. I mercati privati, opachi e interconnessi, richiedono un monitoraggio attento per i rischi di spillover, in particolare dagli Stati Uniti, pur non rappresentando di per sé una preoccupazione sistemica per l’area dell’euro.

Le banche dell’eurozona hanno affrontato le recenti fasi di incertezza con redditività solida e ampie riserve di capitale e liquidità. Tuttavia, l’importanza delle fonti di finanziamento non bancarie nel loro mix di funding potrebbe esporle a rischi di liquidità e funding in caso di condizioni di mercato volatili. La qualità degli attivi potrebbe deteriorarsi in caso di significativo peggioramento delle condizioni macro-finanziarie, anche se le esposizioni dirette al Medio Oriente sono limitate e concentrate in poche banche. Uno shock prolungato potrebbe produrre effetti di secondo round per le imprese dell’area attive in settori sensibili al commercio, all’energia e ai tassi d’interesse, con ricadute sulle famiglie attraverso il mercato del lavoro o le pressioni sul costo della vita.

In questo quadro, la BCE sottolinea la necessità di preservare e rafforzare la resilienza del sistema finanziario. Le autorità macroprudenziali sono chiamate a mantenere gli attuali requisiti di riserva di capitale e le misure rivolte ai debitori, mentre le vulnerabilità persistenti in termini di liquidità e leva finanziaria nel settore non bancario richiedono una risposta di policy organica. L’accelerazione dell’Unione dei risparmi e degli investimenti dell’UE è considerata essenziale per sostenere crescita e competitività salvaguardando al contempo la stabilità finanziaria.