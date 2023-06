Un italiano fra i 50 direttori marketing più influenti

Fonte: Getty Lorenzo Bertelli del Gruppo Prada è fra i 50 marketing manager più influenti al mondo

C’è un italiano nella lista dei 50 direttori marketing più influenti al mondo. È giovane, ha un passato da sportivo ed è il rampollo di una delle più importanti dinastie della moda.

I direttori marketing più influenti al mondo

La lista, pubblicata dalla rivista Forbes, è stata realizzata in collaborazione con Sprinklr e LinkedIn. Non si tratta di una lista ‘pay for play’, cioè realizzata dietro compenso: la classifica è interamente fondata sui dati. La nota metodologica: per realizzare l’elenco è stata analizzata una quantità di indicatori suddivisi in tre macro aree: impatto personale sul marchio, prestazioni generali del marchio e influenza interna. Di seguito riportiamo la top ten:

William White – chief marketing officer presso Walmart (Stati Uniti) Marcel Marcondes – global chief marketing officer presso Anheuser-Busch InBev (Belgio) Conny Braams – chief digital and commercial officer presso Unilever (Regno Unito) Greg Joswiak – SVP worldwide marketing presso Apple (Stati Uniti) Dirk-Jan van Hameren – EVP e chief marketing officer presso Nike (Stati Uniti) Marian Lee – chief marketing officer presso Netflix (Stati Uniti) Asad Ayaz – chief brand officer presso The Walt Disney Company e president marketing presso The Walt Disney Studios e Disney+ (Stati Uniti) Mathilde Delhoume-Debreu – global brand officer presso LVMH (Francia) Tim Ellis – chief marketing officer presso la Football League (Stati Uniti) Harish Bhat – brand custodian presso Tata Group (India)

Lorenzo Bertelli, italiano nella lista dei direttori marketing più influenti

La lista prosegue fino alla cinquantesima posizione. E all’undicesimo posto c’è lui, l’unico italiano: Lorenzo Bertelli, di professione responsabile del marketing, della comunicazione e della sostenibilità presso il Gruppo Prada. Bertelli scala le classifiche: nel 2022 si era piazzato al ventesimo posto, quest’anno sale di nove posizioni. Fra le mansioni di Lorenzo Bertelli presso Prada c’è anche quella di comunicare e promuovere la svolta del Gruppo verso la sostenibilità e l’ecoinnovazione, guidando la realizzazione di campagne e iniziative che mostrano l’impegno dell’azienda. E a proposito di ecosostenibilità si ricorda che Prada è stata fra le aziende che hanno detto no alle pellicce. Di lui Forbes scrive che “in qualità di erede designato alla posizione di ceo del Gruppo” la sua “influenza” è “significativa”.

Prada figura anche nella lista delle 100 aziende più influenti al mondo stilata da The RepTrak Company.

Chi è Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli è il figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, amministratori delegati del Gruppo Prada. È nato ad Arezzo il 10 maggio 1988. Si è laureato in Filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano nel 2008. Nel 2010 è diventato un pilota di rally e ha più volte partecipato al campionato mondiale. Nella sua carriera oltre 60 corse e 5 podi. Nel 2015 è entrato nel consiglio di amministrazione di Prada Holding Spa. Nel 2017 ha assunto il ruolo di head of digital communication. Nel 2018 è stato nominato head of marketing and communication. Dal 2021 fa parte del Cda di Prada Spa con il ruolo di executive director.

Oggi Prada ha 24 stabilimenti produttivi di cui 21 in Italia. Nel 2023 ha annunciato un piano di investimenti da 60 milioni di euro in nuovi stabilimenti. Che si sommano ai 70 milioni investiti l’anno precedente nell’integrazione verticale della filiera e nei processi industriali e digitali.

Agli amanti delle classifiche ricordiamo che i Prada figurano anche nella classifica delle persone più ricche al mondo.