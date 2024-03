Prada conclude un anno di progressi. Bertelli: «Beneficiamo di un’eccellente visione creativa»

Fonte: Ufficio stampa Prada. Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada.

Il 2023 è stato per Prada un anno di progressi, forte dell’enorme desiderabilità del marchio, ma anche di una significativa evoluzione dell’organizzazione e un’esecuzione attenta della strategia. Le sfilate e le collezioni uomo e donna hanno registrato grande apprezzamento, confermando ancora una volta il successo dei codici creativi del brand e la sua rilevanza culturale nel settore.

La comunicazione di grande impatto e il coinvolgimento di personalità internazionali di rilievo hanno accresciuto visibilità e domanda su scala globale. La solidità del brand è sostenuta da un mix di prodotti ben bilanciato, e la capacità di innovare e interpretare i cambiamenti della società contemporanea ne guidano la crescita.

Eventi, obiettivi e successo

L’organizzazione di numerosi eventi, tra cui la spettacolare mostra Pradasphere II a Shanghai, ha contribuito a offrire un’esperienza distintiva del marchio nel mondo, mentre collaborazioni esclusive, come quella con Axiom Space per la fornitura di tute spaziali alla NASA, hanno sorpreso il pubblico.

Anche Miu Miu ha raggiunto risultati importanti, frutto del lavoro e delle scelte strategiche degli ultimi anni in relazione a marchio, prodotto, distribuzione e persone. Il forte momentum del marchio ha permesso di aumentarne ulteriormente la visibilità e la desiderabilità, generando un’eccellente risposta commerciale in tutte le categorie di prodotto. Il 2023 ha visto l’introduzione di numerose novità di successo nella pelletteria e nelle calzature, nonché un’ottima performance del Ready- To-Wear, consolidando il posizionamento di Miu Miu come trendsetter.

Priorità alla desiderabilità

«Nel 2023 abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, con una performance molto positiva nel corso dell’intero anno. Questo risultato è stato possibile grazie all’accresciuta desiderabilità dei marchi, sostenuta da una combinazione di iniziative di prodotto, comunicazione e retail. La produttività dei negozi e la redditività sono migliorate per il terzo anno consecutivo, grazie nuovamente alla crescita like-for-like a doppia cifra – spiega Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo – Guardando al futuro, siamo consapevoli della persistente incertezza dello scenario geopolitico e macroeconomico, così come delle basi di confronto sfidanti. In questo contesto la nostra priorità per il 2024 rimane quella di sostenere la desiderabilità dei brand e perseguire l’eccellenza nel canale Retail. Come per il 2023, la crescita su base trimestrale potrebbe avere una traiettoria irregolare nel corso dell’anno, ma la nostra ambizione rimane invariata: continuare a generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato.»

La forte attrattività del brand è stata amplificata da campagne d’impatto e da attivazioni con numerose personalità internazionali, mentre gli eventi di successo e i progetti speciali hanno continuato ad accrescere la community di Miu Miu a livello globale.

«Siamo soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti nel 2023, merito della desiderabilità dei nostri marchi. Beneficiando dell’eccellente visione creativa, il Gruppo ha conseguito una crescita di alta qualità in termini di ricavi e margini e ha aumentato gli investimenti per sostenere la crescita futura. – Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada – Innovazione, dinamismo e flessibilità saranno ancora più cruciali per il nostro successo nel 2024 e sono fiducioso che la nostra organizzazione rafforzata saprà far evolvere ulteriormente il Gruppo.