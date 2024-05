Montblanc celebra 100 anni di Meisterstück attraverso lo sguardo di Wes Anderson

Fonte: Ufficio stampa Montblanc celebra 100 anni di Meisterstück

L’azienda festeggia un importante traguardo con la nuova campagna, scritta e diretta dal celebre regista, presentata con uno speciale evento a Los Angeles.

Con il suo design a sigaro di colore nero, i tre anelli e il pennino in oro realizzato a mano, la Meisterstück è oggi la creazione più riconoscibile di Montblanc, tanto da essere considerata un vero e proprio simbolo della maison. In occasione del centenario della sua creazione l’azienda ha collaborato con il regista e sceneggiatore statunitense Wes Anderson per creare una campagna in grado di guidare gli spettatori in un insolito viaggio nel suo mondo straordinario.

La storia segue tre colorati personaggi, interpretati dagli attori Rupert Friend e Jason Schwartzman e dallo stesso Wes Anderson, in una fittizia sede centrale di Montblanc sulla cima del Monte Bianco. Qui i personaggi presentano la maison, la sua storia e la sua creazione più nota nel più classico stile Anderson, caratterizzato da una peculiare estetica visiva e da uno storytelling eccentrico e anticonvenzionale. Per festeggiare al meglio la collaborazione con il regista e l’anniversario della Meisterstück, durante l’anno del centenario l’influenza della nuova campagna si estenderà a tutte le attività di comunicazione di Montblanc.

«Per 100 anni, la Meisterstück ha catturato milioni di storie per mano di autori, creativi e amanti della scrittura. Era giunto il momento di trasformare quest’icona nella vera protagonista, ma volevamo farlo in un modo completamente inaspettato e sorprendente» spiega Vincent Montalescot, Chief Marketing and Merchandising Officer di Montblanc.

Lo spot nel dettaglio

Lo spot è intriso di sofisticato umorismo e riferimenti più o meno velati al DNA della maison e alle sue creazioni. I personaggi presentano “la stilografica ideata più di 100 anni fa per i viaggiatori avventurosi” e ne discutono le pionieristiche e innovative caratteristiche, ma la Meisterstück non è l’unico accessorio ad avere un ruolo nel cortometraggio: per dare un’idea della natura poliedrica dell’universo Montblanc fanno la loro comparsa i segnatempo della collezione 1858 Iced Sea Automatic Date, gli accessori di pelletteria della linea Meisterstück British Green Sfumato, ispirati proprio all’iconica stilografica e gli auricolari in-ear MTB03.

Per dare vita alla sua visione, Anderson ha unito le forze con i suoi partner creativi di lungo corso: il produttore e co-regista Roman Coppola, i produttori Jeremy Dawson e John Peet, l’art director Stephan Gessler e Linus Sandgren, direttore della fotografia premio Oscar.

L’evento al Paramour Estate di Los Angeles

La campagna è stata svelata con un esclusivo evento che si è tenuto a Los Angeles, nella cornice del Paramour Estate, residenza che durante la Golden Age of Hollywood ospitava party a cui partecipavano Buster Keaton, Marion Davies, and Norma Shearer. Durante la serata è stata organizzata per gli ospiti la proiezione del cortometraggio della campagna e John Legend ha creato un’atmosfera unica grazie alle sue melodie protagoniste di una performance speciale. All’evento hanno preso parte numerosi ospiti, tra cui: Adrien Brody, Rupert Friend, Zinedine Zidane, Waris Ahluwalia, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Callum Turner, Emma Roberts, Stella Maxwell, Bianca Balti, Tori Garnn, Carlo Sestini.