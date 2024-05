Fonte: 123RF Le migliori banche italiane al mondo nel 2024

Forbes, in collaborazione con Statista, ha stilato la classifica delle migliori banche italiane al mondo nel 2024 secondo i clienti. Per la ricerca sono state sentite 49 mila persone di 33 Paesi diversi. Agli intervistati è stato chiesto di valutare le banche presso le quali hanno attualmente un conto corrente o di risparmio ma anche quelle presso cui hanno avuto un conto negli ultimi tre anni e quelle che conoscono grazie ai feedback ricevuti da familiari o amici.

I partecipanti hanno quindi esposto qual è la loro soddisfazione complessiva nei confronti di ciascuna banca, valutandone affidabilità, termini e condizioni, servizio clienti, servizi digitali e consulenza finanziaria. Le risposte al sondaggio sono state inserite in un sistema di calcolo e le banche con i punteggi più alti sono entrate nella lista finale pubblicata da Forbes il 16 aprile 2024, che comprende 403 banche in tutto il mondo.

Le migliori banche italiane al mondo

La ricerca Forbes ha rilevato quali sono le migliori banche al mondo, differendole per Paese (oltre che per dimensioni, numero di impiegati e città). Per cui, studiando l’elenco completo, che potete consultare in questa pagina, è possibile risalire a quali sono le migliori banche italiane al mondo secondo i clienti.

Nel dettaglio, sono 15 le italiane entrate in classifica, e sono:

1. Fineco Bank

La sede di Fineco Bank a Milano testimonia il suo radicamento nel cuore finanziario del Paese, consentendole di essere al passo con le ultime tendenze e sviluppi nel settore bancario. La sua vasta rete di filiali e la presenza online la rendono accessibile a una vasta gamma di clienti, offrendo loro una gamma completa di servizi finanziari.

Con un team di 1.287 dipendenti altamente qualificati, Fineco Bank è in grado di offrire un servizio clienti di prim’ordine, rispondendo alle esigenze dei clienti in modo tempestivo ed efficiente. La sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e di fornire soluzioni finanziarie su misura ha contribuito al suo successo e alla sua crescita nel settore bancario italiano.

2. Banca Mediolanum

Banca Mediolanum si erge come una delle istituzioni bancarie più rinomate in Italia, con un team di 392 dipendenti dedicati. Fondata sull’innovazione e la personalizzazione dei servizi finanziari, Banca Mediolanum si è guadagnata una solida reputazione nel settore bancario italiano.

La sua sede a Milano, centro finanziario e culturale del Paese, riflette il suo impegno verso l’eccellenza e la leadership nel settore. Con una presenza radicata nella città, Banca Mediolanum è in grado di offrire servizi finanziari su misura per una vasta gamma di clienti, mantenendo nel contempo un forte legame con la comunità locale.

3. Widiba

Widiba si posiziona come un punto di riferimento nel panorama bancario italiano, con la sua sede nel cuore finanziario di Milano e un team di 236 dipendenti altamente qualificati. Fondata sull’innovazione e sull’attenzione verso l’esperienza del cliente, Widiba ha saputo conquistare una solida reputazione nel settore bancario italiano.

La sua sede a Milano, epicentro delle attività finanziarie e commerciali del Paese, testimonia il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore bancario. Con una presenza radicata nella città, Widiba è in grado di offrire una vasta gamma di servizi finanziari su misura per una clientela diversificata, mantenendo nel contempo un forte legame con la comunità locale.

4. Banca Sella

Banca Sella si afferma come un’eccellenza nel panorama bancario italiano, con un’imponente forza lavoro di 2.309 dipendenti. Fondata su solide radici di affidabilità e innovazione, Banca Sella ha guadagnato una reputazione invidiabile nel settore bancario italiano.

La sua sede a Biella, città con una lunga tradizione nel settore tessile e finanziario, riflette l’approccio tradizionale e al contempo innovativo della banca. Con una presenza radicata nel territorio, Banca Sella è in grado di offrire una vasta gamma di servizi finanziari su misura per una clientela diversificata, mantenendo nel contempo una stretta relazione con le comunità locali.

5. N26

N26 emerge come un faro nel panorama bancario tedesco, con una vasta squadra di 1.500 dipendenti e diverse sedi anche in Italia. Fondata sull’innovazione e l’accessibilità, N26 ha rapidamente guadagnato una reputazione come una delle istituzioni bancarie più all’avanguardia in Europa.

La sua sede a Berlino, un centro di innovazione e creatività, riflette l’approccio progressista e dinamico della banca. Con una forte presenza digitale e una cultura aziendale orientata alla tecnologia, N26 è stata in grado di attirare una clientela giovane e tech-savvy in tutta Europa.

6. ING Group

L’ING Group si pone come uno dei leader mondiali nel settore bancario, con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e una straordinaria forza lavoro di 60.000 dipendenti. Fondata sull’innovazione, sull’accessibilità e sulla fiducia dei clienti, l’ING Group ha consolidato la propria posizione come una delle istituzioni finanziarie più riconosciute e rispettate a livello internazionale.

La sua sede ad Amsterdam, un centro finanziario e culturale di rilevanza mondiale, testimonia la sua presenza globale e il suo impegno verso l’eccellenza nel settore bancario. Con una vasta rete di filiali anche in Italia e una presenza digitale in continua espansione, l’ING Group è in grado di offrire una vasta gamma di servizi finanziari su scala globale, soddisfacendo le esigenze di una clientela diversificata.

7. Bancoposta

Bancoposta si staglia come un gigante nel settore bancario italiano e un impressionante contingente di 120.000 dipendenti. Fondata sull’affidabilità, sull’accessibilità e sull’attenzione al cliente, Bancoposta ha consolidato la sua posizione come una delle istituzioni finanziarie più riconosciute e rispettate nel Paese.

La sede a Roma, capitale culturale e politica dell’Italia, testimonia l’importanza e l’influenza di Bancoposta nel panorama bancario nazionale. Con una vasta rete di filiali e una presenza digitale in continua espansione, Bancoposta è in grado di offrire una gamma completa di servizi finanziari su scala nazionale, servendo milioni di clienti in tutto il Paese.

8. Webank (Banco BPM)

Webank, parte del gruppo Banco BPM, emerge come un’istituzione finanziaria all’avanguardia nel panorama bancario italiano. Con un team di 8.878 dipendenti, Webank si distingue per la sua focalizzazione sull’innovazione tecnologica e l’offerta di servizi finanziari digitali avanzati.

La sua sede a Milano, cuore finanziario dell’Italia, riflette l’importanza strategica di Webank nel mercato bancario italiano. Con una presenza radicata nella città e una vasta rete di filiali digitali, Webank è in grado di offrire una gamma completa di servizi finanziari, dall’apertura di conti correnti agli investimenti online, ai prestiti personalizzati.

9. Findomestic Banca

Findomestic Banca si erge come uno dei principali attori nel settore bancario italiano, con un team di 2.188 dipendenti altamente qualificati. Fondata sull’eccellenza del servizio e sull’attenzione alle esigenze dei clienti, Findomestic Banca ha guadagnato una solida reputazione nel panorama finanziario italiano.

La sua sede a Firenze, città rinomata per la sua ricca storia e cultura, riflette l’impegno di Findomestic Banca nel fornire soluzioni finanziarie su misura per una clientela diversificata. Con una presenza consolidata su tutto il territorio nazionale e una vasta gamma di prodotti e servizi, Findomestic Banca si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze finanziarie dei suoi clienti con professionalità e affidabilità.

10. Fideuram

Fideuram è una delle istituzioni più rinomate nel panorama finanziario italiano, con un’imponente squadra di 2.828 dipendenti. La banca si è guadagnata una reputazione di fiducia e affidabilità nel settore della gestione patrimoniale e dell’assistenza finanziaria, offrendo servizi di alta qualità a una clientela esigente.

La sede a Roma, capitale culturale e politica dell’Italia, sottolinea l’importanza strategica di Fideuram nel panorama bancario italiano. Con una vasta rete di filiali e consulenti finanziari altamente qualificati, Fideuram si impegna a fornire servizi finanziari personalizzati e soluzioni di investimento su misura per le esigenze individuali dei suoi clienti.

11. Banca Generali Private

Banca Generali Private rappresenta un’eccellenza nel settore della gestione patrimoniale in Italia e un team di 838 dipendenti altamente qualificati. La banca si è guadagnata una reputazione di prestigio e affidabilità nel fornire servizi finanziari personalizzati e soluzioni di investimento su misura per una clientela esigente.

La sede a Milano, cuore finanziario dell’Italia, testimonia l’importanza strategica di Banca Generali Private nel panorama bancario italiano. Con una presenza radicata nella città e una vasta rete di consulenti finanziari dedicati, Banca Generali Private si impegna a fornire consulenza finanziaria di alta qualità e soluzioni di investimento all’avanguardia.

12. HYPE

HYPE si distingue nel panorama bancario italiano come un’entità all’avanguardia, con sede a Biella e un team di 202 dipendenti. Fondata sull’innovazione e l’accessibilità, HYPE ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato grazie alla sua piattaforma digitale innovativa e alla sua attenzione ai bisogni dei clienti più giovani e tech-savvy.

La sede a Biella, città caratterizzata da una combinazione di tradizione e modernità, riflette l’approccio innovativo di HYPE nel fornire servizi finanziari. Con un’attenzione particolare alla tecnologia e alla user experience, HYPE si è affermata come una delle scelte preferite dai giovani e dai Millennials italiani.

13. Revolut

Revolut si impone nel settore bancario europeo come un’entità innovativa e rivoluzionaria, con sede a Vilnius, in Lituania, e una vasta squadra di 5.913 dipendenti. Fondata sull’innovazione tecnologica e sull’accessibilità, Revolut ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato grazie alla sua piattaforma finanziaria digitale avanzata e alla sua capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti moderni.

La sede a Vilnius, un centro tecnologico in continua espansione, riflette l’approccio all’avanguardia di Revolut nel fornire servizi finanziari in tutto il mondo, Italia compresa. Con un focus particolare sulla tecnologia e sulla user experience, Revolut è diventata un punto di riferimento per coloro che cercano soluzioni finanziarie innovative e convenienti.

14. Deutsche Bank Italy

Deutsche Bank Italy si distingue come una delle istituzioni finanziarie più riconosciute e rispettate nel settore bancario italiano, con un team di 974 dipendenti. Fondata sull’eccellenza del servizio e sull’attenzione alle esigenze dei clienti, Deutsche Bank Italy ha guadagnato una solida reputazione nel fornire una vasta gamma di servizi finanziari di alta qualità.

La sua sede a Milano, cuore finanziario dell’Italia, testimonia l’importanza strategica di Deutsche Bank Italy nel panorama bancario italiano. Con una presenza radicata nella città e una vasta rete di filiali, Deutsche Bank Italy si impegna a fornire servizi finanziari personalizzati e soluzioni di investimento su misura per una clientela diversificata.

15. Allianz Bank Financial Advisors

Allianz Bank Financial Advisors emerge come un pilastro nel settore dei servizi finanziari in Italia e un team di 1.000 dipendenti altamente qualificati. Fondata sull’eccellenza della consulenza finanziaria e sull’offerta di soluzioni di investimento su misura, Allianz Bank Financial Advisors ha guadagnato una reputazione di fiducia e professionalità nel panorama finanziario italiano.

La sede a Milano, epicentro finanziario del Paese, riflette l’importanza strategica di Allianz Bank Financial Advisors nel settore bancario italiano. Con una presenza consolidata nella città e una vasta rete di consulenti finanziari, la banca si impegna a fornire soluzioni finanziarie personalizzate e servizi di investimento all’avanguardia.