Il nuovo business di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer, stacca un assegno da oltre 200mila euro per un nuovo business. Imprenditore, dj, influencer, ma soprattutto personalità che sa trasformare in fatturato ogni idea creativa, Vacchi ha acquisito il 50% delle quote di Pharma Gold.

L’azienda, con sede a Parma, è specializzata nella creazione e nella vendita di prodotti per il mondo del wellness, come gli integratori. Nel 2024 ha totalizzato un fatturato pari a 1,3 milioni di euro e un utile di 137 mila.