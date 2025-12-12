Magnini e Palmas soci in affari, il nuovo business di coppia

Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas si sono lanciati in un nuovo business insieme. L’ex nuotatore e l’ex velina sono appena diventati soci in affari acquisendo ciascuno delle quote di una nuova società che si chiama Performa. Precisamente il 10% lui e il 5% lei.

L’impresa ha come attività lo sviluppo, la produzione e la vendita di soluzioni digitali innovative ad alto contenuto tecnologico nel settore del fitness e e in altri ambiti di carattere sportivo, inclusa la creazione di piattaforme digitali e app e l’uso di intelligenza artificiale per l’allenamento personalizzato.