ANSA Qualità della vita, la classifica per anziani, giovani e bambini

È stata presentata la classifica sulla qualità della vita per le fasce d’età più vulnerabili. La graduatoria è una parte della più ampia classifica della qualità della vita delle province italiane che il Sole 24 Ore pubblica verso la fine dell’anno. Nell’edizione di quest’anno sono stati aggiunti 5 nuovi parametri per fascia d’età, per rendere la rilevazione più precisa.

I risultati hanno premiato Firenze come migliore provincia per i bambini, Bolzano come la migliore per i giovani e Trieste come la migliore per gli anziani. Tutte al sud, invece, le città in fondo alla classifica.

Le migliori province per la qualità di vita dei bambini

La classifica delle migliori province per qualità della vita dei bambini (0-14 anni) ha premiato il centro, con Firenze al primo posto. Il podio si compone di:

Firenze; Milano; Aosta.

Si trovano invece tutte al sud le peggiori province per i bambini. In ordine dalla peggiore, so trovano:

Trapani;

Catania;

Crotone.

Dall’indagine emergono forti differenze territoriali non solo nei servizi offerti alle famiglie, ma anche nel tasso di fecondità, vale a dire nel numero di figli per ogni donna in età fertile. Bolzano è la provincia migliore in questo tipo di statistica, con 1,55 figli per donna. Tra i dati più critici invece quello di Cagliari, con 0,75 figli per donna.

Milano ha guadagnato posizioni principalmente per i servizi di prossimità. Dalla scuola alla sanità, la provincia offre a praticamente ogni famiglia tutto ciò di cui ha bisogno in poche centinaia di metri. Al contempo, però, non ha guadagnato la vetta della classifica a causa di un pessimo dato sullo spazio abitativo.

Le province migliori per i giovani

Per quanto riguarda i giovani, la classifica è dominata dalle province del Nord-Est. A vincere è Bolzano, ma il podio è composto da:

Bolzano; Trento; Gorizia.

La Puglia si prende ampio spazio sul fondo della classifica, con la sola provincia del Sud Sardegna a rappresentare le isole. In ordine dalla peggiore provincia per i giovani, si trovano infatti:

Taranto;

Sud Sardegna;

Barletta-Andria-Trani.

In questo caso il dato che ha maggior peso è il divario occupazionale, vale a dire la differenza di tasso di occupazione tra i giovani e il resto della popolazione in età da lavoro. È penalizzata da questa metrica Taranto, dove il 44% dei giovani con meno di 36 anni non ha un lavoro.

Dove vivono meglio gli anziani in Italia

Panorama simile a quello delle altre classifiche anche per la qualità di vita degli anziani. In testa si trova Trieste, con il Nord-Est ancora molto rappresentato:

Trieste; Trento; Milano.

Si trovano invece sul fondo della classifica:

Vibo Valentia;

Frosinone;

Cosenza.

Un dato fondamentale tra quelli considerati per la qualità di vita degli anziani, che ha permesso a Trento di scalare la classifica, è la capillarità dell’assistenza domiciliare. Importante anche la partecipazione alla società, che misura come il sistema combatte l’esclusione. Pesano però anche gli assegni pensionistici e il loro valore, dato in cui Milano primeggia.