Il nuovo affare di Tony Effe

Tony Effe ha comprato un fabbricato da quasi 700mila euro in periferia di Milano, un immobile di poco più di 200 metri quadri che vale quanto il fatturato di un intero anno.

L’acquisto è stato coperto con la liquidità già presente nei conti della società, con oltre 72mila euro di utili conservati secondo il bilancio del 2024.

Accatastato come “laboratorio per arti e mestieri”, l’edificio è stato acquistato nel 2024 per 685mila euro dalla sua società, Effe Srl, ed è ora ora adibito a ufficio e studio di registrazione.