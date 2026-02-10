Il Mef e la Zecca dello Stato hanno presentato la Collezione Numismatica 2026, con monete dedicate a San Francesco, alla Ferrari e anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

ANSA Giorgetti alla presentazione della Collezione Numismatica 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Zecca dello Stato hanno presentato nella Sala Ciampi del Mef la nuova Collezione Numismatica della Repubblica Italiana, una serie di monete commemorative per celebrare eccellenze italiane ed eventi importanti del 2026. Le monete avranno un valore nominale tra i 2 e i 100 euro.

Tra le grandi eccellenze italiane che hanno ricevuto una moneta commemorativa c’è Ferrari, celebrata simbolo di innovazione e di stile italiano. Immancabili invece le monete celebrative delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Presentata la nuova Collezione Numismatica

Il 9 febbraio presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è tenuta la presentazione della Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2026. Presente il ministro Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto dicendo:

Queste monete ogni anno raccontano come il genio italico interpreti la nostra storia e bellezza. Sono sicuro che anche questa collezione non deluderà le aspettative: le monete non sono soltanto uno strumento di pagamento, ma un vero mezzo di comunicazione. E oggi raccontano un Paese vivace, forte, consapevole delle proprie radici e dei propri mezzi.

Presenti, tra gli altri, i sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni e il comandante generale della Guardia di Finanza il generale Andrea De Gennaro. La cerimonia di presentazione è stata moderata da Andrea Delogu, con Matteo Taglienti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È intervenuto all’evento di presentazione anche Paolo Perrone, presidente e amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Le monete per Ferrari e per le Olimpiadi

La moneta di maggior valore nominale in assoluto, quella da 100 euro, sarà dedicata alla Ferrari. Marchio storico del made in Italy nel mondo, la casa di Maranello ottiene questo riconoscimento in quanto “simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione”.

Due invece le monete che sono state dedicate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in corso in questi giorni, le quarte Olimpiadi in assoluto a essere ospitate nel nostro Paese dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il valore nominale di queste monete sarà invece di 20 e di 50 euro.

Tutte le monete della Collezione

Moltissimi gli anniversari celebrati attraverso una moneta commemorativa della Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2026. Tra questi, il 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi con il suo intramontabile Pinocchio, e l’800° anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Si tratta di monete da 2 euro Reverse Proof (con il soggetto specchiato e il fondo sabbiato).

Altro anniversario importante l’ottantesimo della nascita della Repubblica e del voto alle donne. Omaggiato anche il direttore d’orchestra e ambasciatore dell’eccellenza musicale italiana nel mondo Riccardo Muti. Da segnalare anche una nuova emissione da un chilo di argento dedicata al Colosseo e la moneta del Cornetto Algida.