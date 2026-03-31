In arrivo l'emissione speciale per l'800º anniversario del Santo. Disponibili anche versioni Proof e Fior di Conio per collezionisti e appassionati

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Nuova moneta da 2 euro di San Francesco d'Assisi.

Nel 2026 si celebra l’800º anniversario dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Per l’occasione verrà emessa una moneta speciale commemorativa da 2 euro. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato le modalità di acquisto per questa emissione numismatica. Si prevede la circolazione di più di 3 milioni di pezzi.

Oltre alla circolazione ordinaria di monete da 2 euro, per collezionisti e appassionati l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha previsto diverse versioni speciali con finiture di pregio, ovvero la versione “Fior di Conio”, quella “Proof” e la versione “Reverse Proof”. Il termine ultimo per l’acquisto è fissato entro l’ottobre 2026, salvo precedente esaurimento delle scorte.

In arrivo le monete di San Francesco

Per celebrare l’800º anniversario della morte di San Francesco d’Assisi sarà coniata una moneta da 2 euro commemorativa in diverse versioni. In accordo con il regolamento della Commissione Europea, la moneta da 2 euro ordinaria avrà un valore nominale di 2 euro.

Diverso sarà invece l’approccio per le monete particolari, quindi quelle ricercate dai collezionisti. Nel corso del 2026 saranno coniate in numero ridotto, ma saranno anche prenotabili proprio per soddisfare le richieste specifiche di collezionisti e appassionati.

Le monete saranno disponibili a partire dal 1° aprile e potranno essere acquistate entro ottobre dello stesso anno, fino a esaurimento scorte.

Quanto valgono

È stato stabilito che saranno in circolazione 3.279.000 monete, dal valore totale di 6.558.000 euro. Queste sono suddivise in diverse categorie:

3 milioni di monete sono destinate alla circolazione ordinaria;

12.000 monete saranno in versione “Fior di Conio”;

5.000 monete in versione Reverse Proof;

12.000 monete in versione Proof;

250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini da 25 monete cadauno in versione “Fior di Conio”.

Queste a loro volta hanno un valore nominale complessivo pari a:

la versione “Fior di Conio” ha un valore nominale di 24.000 euro per 12.000 monete;

la versione Reverse Proof ha un valore nominale di 10.000 euro per 5.000 monete;

la moneta Proof ha un valore nominale di 24.000 euro per 12.000 monete;

i rotolini da 25 monete cadauno hanno un valore nominale complessivo di 500.000 euro per 250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini.

Come acquistare le monete?

Sia privati cittadini, italiani o stranieri, sia gli enti e le associazioni possono comprare le monete. Si possono acquistare tramite il sito http://www.shop.ipzs.it/, ovvero direttamente presso il sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o nei punti vendita dello stesso.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, ma nei limiti previsti dalla legge, oppure pagare con il Pos. Inoltre è possibile acquistare le monete celebrative presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore, ma anche mediante richiesta d’acquisto da inviare via email all’indirizzo protocollo@ipzs.it (anche se in questo caso la modalità è riservata a società, pubblica amministrazione, fondazioni e ai soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società a essi collegati, a cui la moneta è dedicata).

Attenzione: le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Dalla Gazzetta Ufficiale si apprende inoltre che le monete:

in versione “Fior di Conio” sono vendute con uno sconto rispetto al prezzo dell’8% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.500 unità;

le monete in versione Reverse Proof sono vendute con sconto del 5% per ordini a partire da 500 unità e del 10% per ordini a partire da 1.000 unità, fino al 15% per ordini a partire da 1.800 unità;

le monete in versione Proof applicano invece uno sconto del 5% per ordini a partire da 500 unità, del 10% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.800 unità;

i rotolini sono ceduti invece applicando uno sconto del 3% per ordini a partire da 100 unità, del 5% per ordini a partire da 300 unità e dell’11% per ordini a partire da 2.500 unità.

Accordo tra Vaticano, Italia e San Marino per tre monete

Ma non è finita qui. Per la prima volta Italia, Vaticano e San Marino hanno creato un progetto comune dedicato a San Francesco d’Assisi. In occasione degli 800 anni dalla morte del Santo, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Poste San Marino hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di un trittico di monete dedicato al “Cantico delle Creature”.

Con questo accordo si prevede la coniazione di tre monete in rame dal valore nominale di 0,75 euro l’una, concepite come un insieme unitario. L’obiettivo, come si legge nella nota ufficiale, è quello di creare un trittico artistico e simbolico di monete.

Le tre emissioni saranno unite in un cofanetto, a sua volta valorizzato da un’interpretazione del Cantico delle Creature che metterà in risalto sia il patrimonio spirituale che culturale dell’opera di San Francesco.

La particolarità sta nell’aspetto: il dritto delle monete sarà identico, mentre i rovesci mostreranno tre diverse sezioni del Cantico e racconteranno il messaggio francescano.