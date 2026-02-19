Le monete ufficiali di Milano Cortina 2026 in oro e argento: quanto costano, quante sono e dove comprarle prima che vadano esaurite

Zecca dello Stato In vendita le monete d'oro delle Olimpiadi invernali: quanto costano davvero

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 stanno per volgere alla conclusione, ma per celebrare l’evento storico sono state emesse monete commemorative in oro. Si tratta di una moneta da 20 euro da un quarto di oncia e di una da 50 euro da un’oncia. Entrambe presentano sul dritto il logo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, mentre il rovescio è dedicato alla mascotte ufficiale raffigurata nell’atto di sciare.

La tiratura è limitata a 1.000 esemplari per la moneta da 20 euro e a 500 per quella da 50 euro. Le due emissioni sono realizzate in finitura Reverse Proof, caratterizzata da fondo sabbiato e soggetti specchiati. Quanto costano e come acquistarle? Ecco i dettagli per l’acquisto.

Le monete speciali in oro

Le monete dedicate a Milano-Cortina 2026 fanno parte della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana. Presentate lo scorso gennaio, sono tornate al centro dell’attenzione con l’avvicinarsi dei Giochi. La collezione comprende:

la moneta da 50 euro in oro puro, dal valore di 3.450 euro;

la moneta da 20 euro in oro puro, dal valore di 869 euro;

la moneta da 20 euro dedicata alle Paralimpiadi, analoga a quella da 20 euro, al prezzo di 869 euro.

Le monete, emesse dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono state progettate dall’incisore Antonio Vecchio e coniate nelle Officine della Zecca dello Stato.

Quelle in argento

Sono stati realizzati anche esemplari in argento a tiratura limitata. La Zecca dello Stato ha coniato sei tipologie di monete dal valore nominale di 6 euro, ciascuna dedicata a una disciplina e a una specifica località italiana in cui si svolgeranno le competizioni. Sul dritto è presente il logo ufficiale dei Giochi Olimpici 2026; sul rovescio compaiono la disciplina sportiva e, in basso, la città ospitante.

Le monete previste sono:

Pattinaggio di velocità – Milano;

Curling – Cortina;

Salto con gli sci – Predazzo;

Snowboard – Livigno;

Sci alpino – Bormio;

Sci di fondo paralimpico – Tesero.

Per ogni disciplina sono stati coniati 5.000 esemplari, ad eccezione della versione dedicata allo sci di fondo paralimpico, disponibile in 4.000 unità. Il prezzo di vendita è di 83 euro per ciascuna moneta.

Infine, la Zecca dello Stato ha realizzato una serie di monete in cupronichel da 25 centesimi, vendute in rotolini da 25 pezzi per un valore nominale complessivo di 6,25 euro. Il prezzo di ogni rotolino è di 50 euro.

Dove comprarle

Le monete di Milano-Cortina 2026 possono essere acquistate sul sito ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Sono inoltre disponibili presso il punto vendita di Piazza Verdi 1 e al Museo della Zecca di Roma.

Al momento risultano ancora acquistabili online le monete in oro da 20 e 50 euro, rispettivamente al prezzo di 1.300 e 4.999 euro, oltre ai rotolini da 25 centesimi. Le altre emissioni risultano esaurite.