ANSA Il montepremi dell'Australian Open 2026 e il possibile percorso di Sinner

L’Australian Open apre la stagione dei tornei del Grande Slam e rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno tennistico, sia dal punto di vista sportivo sia economico. L’edizione 2026 si disputa al Melbourne Park e stabilisce un nuovo primato. Il montepremi complessivo dell’Australian Open 2026 raggiunge quota 111,5 milioni di dollari australiani, pari a circa 63,6 milioni di euro, con un incremento del 16% rispetto all’edizione precedente.

Quanto guadagna chi vince gli Australian Open 2026

Nel singolare, il campione e la campionessa del torneo incasseranno ciascuno 4,15 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2,38 milioni di euro. Anche chi raggiunge la finale senza vincere ottiene un premio rilevante, superiore ai 2,15 milioni di dollari australiani.

Per i giocatori eliminati nei primi turni del tabellone principale, il compenso resta comunque significativo. L’uscita al primo turno garantisce 150.000 dollari australiani, circa 86.000 euro, mentre chi arriva agli ottavi supera i 480.000 dollari australiani. Le cifre:

Primo turno circa 86.000 euro;

Secondo turno circa 129 mila euro;

Terzo turno circa 188 mila euro;

Ottavi circa 275 mila euro;

Quarti circa 430 mila euro;

Semifinali circa 717 mila euro;

Finalista circa 1,24 milioni di euro;

Campione circa 2,38 milioni di euro.

Il tabellone degli italiani

La pattuglia italiana si presenta numerosa e articolata sia nel singolare maschile sia in quello femminile, oltre alle competizioni di doppio. Nel tabellone maschile sono nove gli italiani ammessi direttamente al main draw, a cui si aggiungono eventuali qualificati.

Tra le teste di serie spiccano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, affiancati da Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Completano il gruppo Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Il sorteggio propone situazioni differenti: alcuni italiani partono con avversari sulla carta abbordabili, mentre altri affrontano subito giocatori di alta classifica.

Matteo Berrettini, ad esempio, si trova di fronte a un primo turno impegnativo contro Alex De Minaur, mentre Arnaldi e Bellucci affrontano rispettivamente Rublev e Ruud. Più favorevole il sorteggio per Musetti, che esordisce contro il belga Collignon, e per Sonego, opposto allo spagnolo Taberner.

Nel tabellone femminile l’attenzione è concentrata su Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, e su Elisabetta Cocciaretto. Paolini debutta contro una qualificata ed è inserita nella parte alta del tabellone, dove potrebbe incrociare la numero uno del mondo nelle fasi avanzate. Cocciaretto esordisce contro Julia Grabher e ha un percorso che, in caso di avanzamento, potrebbe portarla a sfidare Iga Swiatek.

Australian Open, quando gioca Sinner

Jannik Sinner affronta l’Australian Open 2026 da campione in carica e da testa di serie numero 2 del tabellone maschile. Il sorteggio lo colloca in un ramo opposto rispetto al numero uno del ranking mondiale, rendendo possibile un’eventuale sfida solo in finale.

Il debutto di Sinner è previsto nel primo turno contro il francese Hugo Gaston. Si tratta di un confronto che, sulla base dei precedenti, parte con i favori del pronostico per l’azzurro. La sua prima partita ufficiale del torneo è programmata nella giornata di avvio del tabellone principale, in programma domenica 18 gennaio.

Guardando al possibile percorso, Sinner, reduce dal 1 million dollar point, potrebbe affrontare avversari progressivamente più impegnativi a partire dal terzo turno, con ottavi e quarti che potrebbero metterlo di fronte a giocatori di alto livello come Khachanov, Shelton o Ruud. In semifinale, lo scenario più probabile prevede un confronto con uno tra Djokovic, Musetti o Fritz.