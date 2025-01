Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Milano-Cortina 2026: un'opportunità economica per le famiglie

Milano-Cortina 2026 si prospetta come un evento importante non solo per lo sport, ma anche per l’economia italiana. Con un afflusso previsto di oltre 2 milioni di visitatori da tutto il mondo, le Olimpiadi Invernali offriranno un’opportunità economica per le famiglie che decideranno di mettere a disposizione i propri immobili su Airbnb. Secondo un recente studio Deloitte, gli host potranno guadagnare fino a 2.500 euro durante i Giochi, contribuendo alla crescita economica delle Regioni ospitanti.

Come guadagnare fino a 2,5mila euro durante Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali genereranno una domanda senza eguali di alloggi nelle aree di gara, creando quindi un’opportunità senza precedenti per chi desidera affittare la propria casa. Secondo il report Deloitte commissionato da Airbnb, si stima che gli host potranno guadagnare in media 2.500 euro durante i Giochi.

Il dato è basato sulle tariffe di mercato e sulla durata media dei soggiorni, con un impatto economico complessivo di 154 milioni di euro tra affitti e spesa degli ospiti.

Le località montane coinvolte, caratterizzate da una ricettività alberghiera limitata, trarranno particolare beneficio dall’offerta di alloggi su Airbnb, che permetterà di accogliere visitatori in prossimità delle sedi di gara. In assenza di questa possibilità, Deloitte stima che ci sarebbe un deficit giornaliero di circa 52mila posti letto.

Per rispondere a tale necessità di posti letto, Airbnb ha già lanciato il sito “airbnb.com/milanocortina2026”, dove chi ha già acquistato i biglietti potrà trovare soluzioni di soggiorno convenienti e vicine alle competizioni.

Benefici anche nel lungo periodo: le stime

L’impatto economico delle Olimpiadi non si limiterà ai giorni delle competizioni. Secondo Deloitte, nei 18 mesi successivi all’evento, il turismo generato dai Giochi potrebbe portare un ulteriore giro d’affari tra i 140 e i 160 milioni di euro. L’effetto dell’evento infatti aumenterà la visibilità delle località coinvolte, attirando nuovi visitatori e stimolando il mercato turistico anche nei mesi successivi.

Inoltre, Airbnb prevede che i soggiorni legati ai Giochi genereranno oltre 33 milioni di euro in imposte e tasse locali, risorse preziose che potranno essere reinvestite in infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Infine, da come si legge sul sito di Airbnb, la compagnia continua il suo impegno a supporto degli atleti con programmi di viaggio dedicati: il fondo Airbnb Athlete Travel Grant, che offre fino a 2mila dollari per i viaggi di allenamento e competizione, e Airbnb500, un fondo da 500 dollari per il relax post-gara. Dal 2021, questi programmi hanno stanziato oltre 30 milioni di dollari per atleti di tutto il mondo.

Milano-Cortina 2026 quindi non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche una spinta per l’economia locale e nazionale, capace di offrire nuove opportunità di reddito per le famiglie italiane nel breve e medio periodo.