Eileen Gu è l’atleta più pagata delle Olimpiadi 2026 e la quarta al mondo superata solo da tre tenniste, Sabalenka, Gauff e Swiatek. Specialista di slopestyle, big air e halfpipe, ha oltre 2 milioni di follower sui social e nel 2025 ha guadagnato 20 milioni di euro. Milano Cortina 2026 porta in gara circa 2900 atleti, provenienti da oltre 90 Paesi, ma per la maggior parte degli sportivi la carriera agonistica non coincide automaticamente con una stabilità economica.
Indice
Il valore economico di una medaglia
Una medaglia alle Olimpiadi può ovviamente incidere sui ricavi degli atleti. Una medaglia può attivare bonus già previsti nei contratti di sponsorizzazione, oltre a favorire nuovi accordi nel periodo successivo alla competizione.
A questi effetti si sommano i premi riconosciuti da comitati olimpici, federazioni o governi, che variano sensibilmente da Paese a Paese. Un altro aspetto importante è la disciplina che determina maggiori introiti a seconda della sua diffusione.
La classifica degli atleti più pagati di Milano-Cortina 2026
Accanto ai grandi stipendi delle leghe professionistiche, nei Giochi invernali pesa molto la componente commerciale. Sponsor, campagne pubblicitarie e contratti di immagine possono incidere più dei premi sportivi. Questa la classifica degli atleti più pagati delle Olimpiadi 2026:
|Posizione
|Atleta
|Disciplina
|Guadagni stimati in euro
|1
|Eileen Gu (Cina)
|Sci Freestyle
|19 milioni
|2
|Auston Matthews (Usa)
|Hockey su ghiaccio
|16 milioni
|3
|Lindsey Vonn (Usa)
|Sci Alpino
|7 milioni
|4
|Chloe Kim (Usa)
|Snowboard
|3 milioni e 400mila
|5
|Ilia Malinin (Usa)
|Pattinaggio artistico
|600mila
Quanto incidono sponsor e bonus contrattuali
Per alcuni atleti la parte principale dei guadagni deriva dalle sponsorizzazioni, spesso concentrate in mercati dove lo sport ha una forte risonanza commerciale. Ed è questo il caso dell’atleta più pagata di Milano-Cortina 2026, Eileen Gu, che domina la classifica staccando l’hockeysta Auston Matthews e una leggenda dello sci come Lindsey Vonn.
Chi è Eileen Gu
Nata da padre statunitense e madre cinese, Eileen Gu ha guadagnato oltre 19 milioni di euro solo nel 2025. Vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi 2022 nelle specialità big air e halfpipe, deve il suo successo anche e soprattutto alle sue attività di modella e testimonial di grandi brand.
Nel corso degli anni è stata il volto di Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci, IWC, Porsche e Red Bull. A 15 anni ha ottenuto la cittadinanza cinese decidendo di competere per la Repubblica Popolare Cinese perché ha sempre raccontato di sentirsi tanto americana quanto cinese, rivendicando un’identità duplice. Eileen Gu è anche il volto di aziende cinesi come Anta Sports, Mengniu Dairy e Luckin Coffee. Il Time le ha dedicato la sua copertina e Forbes l’ha inserita nella classifica
Infatti con le vittorie alle Olimpiadi di Pechino, è diventato il volto vincente della Cina. A Milano-Cortina 2026 ha già vinto una medaglia d’argento nello slopestyle, confermando lo stesso risultato ottenuto quattro anni fa. Eileen Gu è anche una studentessa di relazioni internazionali alla Stanford University, attualmente in aspettativa per partecipare ai Giochi Olimpici.