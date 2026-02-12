Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Eileen Gu, l'atleta più pagata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Eileen Gu è l’atleta più pagata delle Olimpiadi 2026 e la quarta al mondo superata solo da tre tenniste, Sabalenka, Gauff e Swiatek. Specialista di slopestyle, big air e halfpipe, ha oltre 2 milioni di follower sui social e nel 2025 ha guadagnato 20 milioni di euro. Milano Cortina 2026 porta in gara circa 2900 atleti, provenienti da oltre 90 Paesi, ma per la maggior parte degli sportivi la carriera agonistica non coincide automaticamente con una stabilità economica.

Il valore economico di una medaglia

Una medaglia alle Olimpiadi può ovviamente incidere sui ricavi degli atleti. Una medaglia può attivare bonus già previsti nei contratti di sponsorizzazione, oltre a favorire nuovi accordi nel periodo successivo alla competizione.

A questi effetti si sommano i premi riconosciuti da comitati olimpici, federazioni o governi, che variano sensibilmente da Paese a Paese. Un altro aspetto importante è la disciplina che determina maggiori introiti a seconda della sua diffusione.

La classifica degli atleti più pagati di Milano-Cortina 2026

Accanto ai grandi stipendi delle leghe professionistiche, nei Giochi invernali pesa molto la componente commerciale. Sponsor, campagne pubblicitarie e contratti di immagine possono incidere più dei premi sportivi. Questa la classifica degli atleti più pagati delle Olimpiadi 2026:

Posizione Atleta Disciplina Guadagni stimati in euro 1 Eileen Gu (Cina) Sci Freestyle 19 milioni 2 Auston Matthews (Usa) Hockey su ghiaccio 16 milioni 3 Lindsey Vonn (Usa) Sci Alpino 7 milioni 4 Chloe Kim (Usa) Snowboard 3 milioni e 400mila 5 Ilia Malinin (Usa) Pattinaggio artistico 600mila

Per alcuni atleti la parte principale dei guadagni deriva dalle sponsorizzazioni, spesso concentrate in mercati dove lo sport ha una forte risonanza commerciale. Ed è questo il caso dell’atleta più pagata di Milano-Cortina 2026, Eileen Gu, che domina la classifica staccando l’hockeysta Auston Matthews e una leggenda dello sci come Lindsey Vonn.

Chi è Eileen Gu

Nata da padre statunitense e madre cinese, Eileen Gu ha guadagnato oltre 19 milioni di euro solo nel 2025. Vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi 2022 nelle specialità big air e halfpipe, deve il suo successo anche e soprattutto alle sue attività di modella e testimonial di grandi brand.

Nel corso degli anni è stata il volto di Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci, IWC, Porsche e Red Bull. A 15 anni ha ottenuto la cittadinanza cinese decidendo di competere per la Repubblica Popolare Cinese perché ha sempre raccontato di sentirsi tanto americana quanto cinese, rivendicando un’identità duplice. Eileen Gu è anche il volto di aziende cinesi come Anta Sports, Mengniu Dairy e Luckin Coffee. Il Time le ha dedicato la sua copertina e Forbes l’ha inserita nella classifica

Infatti con le vittorie alle Olimpiadi di Pechino, è diventato il volto vincente della Cina. A Milano-Cortina 2026 ha già vinto una medaglia d’argento nello slopestyle, confermando lo stesso risultato ottenuto quattro anni fa. Eileen Gu è anche una studentessa di relazioni internazionali alla Stanford University, attualmente in aspettativa per partecipare ai Giochi Olimpici.