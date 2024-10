Olimpiadi Milano-Cortina, prezzi biglietti da 30 a 3mila euro: come iscriversi al sorteggio

Fonte: ANSA I cinque cerchi in occasione della cerimonia di svelamento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Aperte le iscrizioni per la prima fase di prevendita dei biglietti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Sulla piattaforma ufficiale dei Giochi invernali è già possibile registrarsi per il sorteggio che stabilirà il turno di acquisto da assegnare ad ogni utente: chi parteciperà avrà l’occasione di essere tra i primi a scegliere i tagliandi a partire da febbraio 2025, comprando così i posti migliori o i più economici. Con il via alle registrazioni il comitato organizzatore ha reso pubblici anche i prezzi degli eventi, da un minimo di 30 euro a un massimo di 2.900 euro per la cerimonia di chiusura.

I prezzi

Se a costare di più in occasione dei Giochi olimpici è solitamente l’inaugurazione, a Milano-Cortina 2026 i prezzi più alti si registreranno per l’evento di chiusura in programma all’Arena di Verona: 2.900 euro per i biglietti di Categoria A, 1.800 per quelli di seconda fascia, 950 euro il minimo.

A fare la differenza sulla tariffa è la capienza dell’impianto in cui andranno in scena gli spettacoli. Con una disponibilità di oltre 70mila posti contro i circa 12mila dell’anfiteatro veronese, lo stadio di San Siro consente di mettere in vendita per la cerimonia di apertura tagliandi a prezzi un po’ più contenuti: 2.026 euro per i posti migliori, 1.400 per la Categoria B, 700 per la C e 260 per la D.

A parte i biglietti di apertura e chiusura che costano tradizionalmente di più, la Fondazione Milano-Cortina 2026 ha assicurato una strategia di prezzi mirata a permettere la partecipazione alla platea più ampia possibile di spettatori, con tariffe sotto i 40 euro per il 22% dei 1,3 milioni di ticket messi in vendita per le Olimpiadi, oltre la metà (il 57%) sotto i 100 euro.

L’obiettivo è di raggiungere circa 200 milioni di incassi dai biglietti, che con i circa 560 milioni in arrivo dalle sponsorizzazioni, dovrebbero coprire i budget del miliardo e 600 milioni di euro messo in conto dalla Fondazione per l’organizzazione dei Giochi. In caso di ammanchi sulle previsioni saranno i soci, compresi i soggetti pubblici come la Regione Veneto e il Comune di Cortina d’Ampezzo, a coprire la cifra.

Andando a vedere nel dettaglio i prezzi degli eventi sportivi, si parte dal minimo dei 30 euro della categoria di biglietti più bassa per assistere alle fasi di qualificazione dell’Hockey su ghiaccio, fino ai 1.400 euro per i posti migliori della finale uomini della disciplina.

Chi vorrà vedere in prima fila le gare di sci femminile dovrà sborsare 220 euro, mentre i ticket di Categoria A dello snowboard possono arrivare per alcune discipline a 440 euro, dieci euro in meno dello Short Track.

Più economico lo slittino, che arriva al massimo a 75 euro, così come il bob (70 euro individuale e 100 quello a squadre), o il curling, con un costo di 150 euro per i migliori posti in finale al Palaghiaccio. In generale, si tratta di prezzi comunque inferiori a quelli delle Olimpiadi estive di Parigi 2024.

Per quanto riguarda le Paralimpiadi, il comitato organizzatore ha pubblicato un tariffario con quasi il 90% dei biglietti, circa 200mila, a meno di 35 euro, a partire da 10 euro per i bambini sotto i 14 anni di età.

Come partecipare al sorteggio

Per cercare di accalappiarsi i biglietti migliori è necessario iscriversi alla piattaforma ufficiale della biglietteria delle Milano-Cortina 2026 e partecipare al sorteggio delle fasce orarie di acquisto in anteprima.

La vendita vera e propria dei biglietti partirà a febbraio 2025 per le Olimpiadi e a marzo 2025 per le Paralimpiadi, ma per rientrare nella fase di prevendita sarà necessario iscriversi entro gennaio 2025. Chi acquisterà i biglietti entro il 2025 potrà, inoltre, beneficiare di prezzi speciali “Early Bird” previsti per determinati eventi.

Sul proprio sito, il comitato organizzatore ricorda che la registrazione è gratuita e non è vincolante all’acquisto. Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno digitali e saranno venduti esclusivamente su un’unica piattaforma digitale centralizzata.