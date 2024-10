Fonte: 123RF I mutui costano sempre meno: dove convengono rispetto agli affitti

Le rate dei mutui e gli affitti delle case nelle città italiane si stanno in molti casi avvicinando. I cambiamenti nel mercato immobiliare dei grandi centri urbani e la riduzione dei tassi di interesse stanno creando sempre più dubbi tra gli italiani al momento di decidere se acquistare una nuova casa oppure prenderla in affitto. I fattori da valutare sono diversi, ma dal punto di vista meramente economico, in alcune città italiane conviene comprare piuttosto che affittare, amento in media.

Un nuovo rapporto dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha messo a confronto proprio questi dati, con alcune premesse. Vengono presi in considerazione soltanto i mutui all’80% del valore della casa, di durata di 25 anni, per un’abitazione di prezzo medio. Questi vengono messi a confronto con i canoni di locazioni medi. Le città analizzate sono Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

In quali città conviene acquistare un bilocale piuttosto che prenderlo in affitto

La ricerca del gruppo Tecnocasa prende in considerazione dapprima i bilocali, che sono la tipologia di appartamento più ricercata in moltissime città italiane. In questo caso sono 6 su 10 le città in cui conviene acquistare una casa e aprire un mutuo piuttosto che prenderla in affitto. Si tratta di Bologna, Bari, Torino, Verona, Palermo e Genova. Milano e Firenze sono quelle in cui conviene meno. La classifica completa per differenza di prezzo tra rata del mutuo e affitto recita:

Verona: la rata del mutuo costa 133 euro in meno di quella dell’affitto Palermo la rata del mutuo costa 112 euro in meno di quella dell’affitto Genova la rata del mutuo costa 107 euro in meno di quella dell’affitto Bari la rata del mutuo costa 66 euro in meno di quella dell’affitto Bologna la rata del mutuo costa 10 euro in meno di quella dell’affitto Torino la rata del mutuo costa 7 euro in più di quella dell’affitto Napoli la rata del mutuo costa 39 euro in più di quella dell’affitto Roma la rata del mutuo costa 65 euro in più di quella dell’affitto Firenze la rata del mutuo costa 130 euro in più di quella dell’affitto Milano la rata del mutuo costa 146 euro in più di quella dell’affitto

Dove conviene acquistare un trilocale invece di viverci in affitto

La seconda parte del report invece analizza i trilocali. Tra gli appartamenti più ricercati, soprattutto da chi intende fare figli, questo tipo di locazioni presenta ormai in quasi tutte le città italiane una convenienza del mutuo rispetto all’affitto. A Bari, Verona, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Napoli è effettivamente meno o altrettanto costoso acquistare una casa rispetto a chiederne l’utilizzo temporaneo attraverso un canone di locazione. A Milano e Roma le differenze tra le due opzioni sono minime, mentre la sola Firenze presenta una discrepanza significativa.

In questo caso, la classifica delle città in cui è più conveniente acquistare un trilocale piuttosto che affittarlo recita:

Verona la rata del mutuo costa 149 euro in meno di quella dell’affitto Palermo la rata del mutuo costa 148 euro in meno di quella dell’affitto Genova la rata del mutuo costa 132 euro in meno di quella dell’affitto Bari la rata del mutuo costa 95 euro in meno di quella dell’affitto Torino la rata del mutuo costa 31 euro in meno di quella dell’affitto Bologna la rata del mutuo costa 5 euro in più di quella dell’affitto Napoli la rata del mutuo costa 5 euro in più di quella dell’affitto Milano la rata del mutuo costa 18 euro in più di quella dell’affitto Roma la rata del mutuo costa 20 euro in più di quella dell’affitto Firenze la rata del mutuo costa 152 euro in più di quella dell’affitto

“Un ulteriore elemento che depone a favore dell’acquisto è la scarsa offerta di immobili in affitto con cui i potenziali inquilini si stanno confrontando ormai da tempo e che, in alcune città, sta raggiungendo livelli importanti. Le previsioni per questo anno che arriva sono ancora improntate verso un leggero aumento dei prezzi delle case e una diminuzione del numero delle compravendite” conclude analizzando i dati il rapporto di Tecnocasa.