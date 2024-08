A Montecarlo i sorteggi della Champions League 2024/2025 che potranno essere visti in tv e streaming, sia in chiaro che a pagamento.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Sorteggi di Champions League, dove vederli

Tra il calciomercato che si avvia alla sua chiusura e i campionati dei vari Paesi che hanno ripreso la competizione, i tifosi appassionati di calcio attendono con ansia anche la composizione del tabellone della nuova Champions League 2024/2025. I sorteggi sono attesi per le 18:00 di oggi, 29 agosto 2024, con l’Italia e la Germania che presentano, in virtù del nuovo regolamento della competizione, ben cinque squadre. Per il Bel Paese si tratta di Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna le quali, insieme alle restanti formazioni europee, parteciperanno al nuovo girone unico della Champions League. Per il calendario definitivo, invece, sarà necessario attendere fino alla giornata di sabato 31 agosto.

I sorteggi della Champions League 2024/2025

I sorteggi della Champions League 2024/2025 sono in programma per le ore 18:00 di giovedì 29 agosto 2024, con la cerimonia che si svolgerà a Montecarlo. Per un regolamento completamento rivisto, la massima competizione del calcio europeo avrà anche un meccanismo di accoppiamento delle squadre che, rispetto al passato, abbandonerà quasi del tutto le palline estratte dall’urna in favore di un software che definirà le avversarie di ogni squadra e quali match saranno disputati in casa e quali in trasferta.

Dove vedere i sorteggi di Champions League in streaming e in tv

I sorteggi di Champions League possono essere visti dai tifosi in diretta, sia in tv che in streaming. Nel primo caso la scelta è molto ampia e include sia gli abbonati a pay tv che coloro che la vedono solo in chiaro. Più nel dettaglio, gli accoppiamenti della massima competizione europea potranno essere visti su Sky Sport 24, ovvero canale 200 di Sky e NOW, su Prime Video e su TV8.

>>> Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti <<<

Per quanto riguarda lo streaming, invece, ai suddetti canali – che permettono agli spettatori di essere seguiti anche attraverso tablet e pc – si aggiunge il sito della Uefa, ovvero Uefa.com. Le trasmissioni partiranno alle ore 17:50.

>>> Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi <<<

La nuova Champions League 2024/2025

La stagione calcistica 2024/2025 è segnata senza dubbio dall’avvio del nuovo regolamento della Champions League. Il principale tassello è rappresentato dall’aumento del numero di squadre ammesse, da 32 a 36, le quali non saranno più divise in otto gironi distinti, ma prenderanno parte a un’unica classifica concepita come un campionato nazionale.

Nella prima fase ogni squadra partecipante sfiderà otto avversarie, il che non vuol dire che ci saranno otto partite in casa e altrettante in trasferta, ma quattro e quattro, con la risultante che si giocherà solo in trasferta o in casa contro un dato avversario.

Al termine delle prime otto gare, è previsto che le prime otto classificate nel girone unico accedano direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni che si trovano dal nono al 24esimo posto dovranno disputare i playoff a eliminazione diretta per qualificarsi. Dal 25esimo al 36esimo posto, invece, la squadra sarà eliminata dalla competizione.

Quando comincia la Champions League 2024/2025

Il calendario della Champions League 2024/2025 prevede che la prima giornata venga disputata il 17-18-19 settembre 2024, mentre la finale si disputerà il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.

Champions League, le partite di Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna

Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna attendono di conoscere quale sarà il loro destino europeo e sperano in dei sorteggi di Champions League favorevoli per poter arrivare quanto più avanti possibile nella massima competizione europea.