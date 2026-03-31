ANSA Bancomat, nuove regole 2026: prelievi sotto osservazione anche se piccoli.

Nel 2026 aumentano le verifiche sui movimenti bancari, con particolare attenzione ai controlli sul prelievo di contante al bancomat.

Non si tratta di un nuovo limite all’uso del contante ma di un rafforzamento del sistema di monitoraggio già esistente, che coinvolge banche, Fisco e autorità antiriciclaggio. Al centro del sistema c’è la Unità di Informazione Finanziaria (Uif), che opera presso la Banca d’Italia, con l’obiettivo di intercettare operazioni sospette legate a evasione fiscale e riciclaggio.

Quanto contante si può prelevare al giorno

“Quanto si può prelevare dal bancomat al giorno?”. È questa una delle domande più gettonate da chi maneggia cash. Il limite fisico dipende dalle disposizioni della propria banca e dai limiti ai prelievi impostati dall’utente (in caso non siano mai stati impostati, valgono di default quelli disposti dalla banca).

Poi, però, c’è la cosiddetta “soglia legale” che è di più difficile definizione. Ufficialmente, infatti, non esiste un limite fisso: sebbene non esista una soglia matematica stabilita per legge oltre la quale scatta la segnalazione automatica, diverse indiscrezioni indicano nei 1.000 euro mensili un limite “psicologico” che attirerebbe l’attenzione delle autorità.

Tuttavia, il vero campanello d’allarme non è la cifra tonda, ma la frequenza. Piccoli prelievi ripetuti nell’arco di 24 ore o operazioni effettuate in orari insoliti (come quelli notturni) possono insospettire gli algoritmi di controllo più di un singolo prelievo consistente.

Controlli del Fisco sui conti correnti

Al di là delle soglie di importo, vere o presunte, gli algoritmi del Fisco guardano soprattutto alla coerenza con la dichiarazione dei redditi. Se emergono discrepanze tra prelievi effettuati, versamenti ricevuti e redditi dichiarati allora può attivarsi un approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Uif. In questi casi si apre una fase di analisi più dettagliata, che può portare a una convocazione del contribuente affinché fornisca chiarimenti.

Un aspetto poco noto riguarda la modalità delle segnalazioni: il correntista non riceve alcuna comunicazione. Le operazioni sospette vengono registrate in una banca dati consultabile dalle autorità competenti. Solo se emergono anomalie rilevanti si passa a controlli più approfonditi. Ciò significa che quotidianamente migliaia di cittadini potrebbero essere attenzionati dalle autorità a loro insaputa.

Ma va ribadito: la segnalazione non equivale a una sanzione e non comporta automaticamente verifiche invasive.

La presunzione fiscale

Il sistema italiano si basa su un principio chiave: la presunzione fiscale. Se i movimenti bancari non risultano coerenti con i redditi dichiarati, può scattare un meccanismo giuridico rilevante: l’inversione dell’onere della prova.

In pratica non è lo Stato a dover dimostrare l’irregolarità ma il contribuente a dover giustificare la provenienza del denaro. In estrema sintesi: in certi casi di fronte al Fisco si è colpevoli a meno che non si riesca a dimostrare di essere innocenti. Questo rende fondamentale poter dimostrare che le somme sono già state tassate oppure che sono esenti o legittime.

Come evitare problemi con il Fisco

Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile:

conservare documentazione su entrate e uscite rilevanti;

mantenere coerenza tra stile di vita e redditi dichiarati;

evitare operazioni frammentate senza giustificazione;

tracciare movimenti di importo significativo.

In presenza di situazioni particolari (liberi professionisti, redditi variabili, entrate occasionali), la documentazione diventa ancora più importante.

Contante e limiti

È importante distinguere tra controlli e limiti legali. Nel 2026:

il limite all’uso del contante resta fissato a 5.000 euro;

non esistono divieti specifici sui prelievi dal proprio conto.

I controlli, come detto, riguardano esclusivamente la tracciabilità e coerenza fiscale e non l’utilizzo del denaro in sé.