Il Napoli ha perso il treno per guadagni extra ma le altre 3 italiane in corsa sono pronte ad arricchire le proprie casse: ecco le ipotesi ai sorteggi

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

ANSA Sorteggio Champions League 2025-26: i guadagni di Inter, Juve e Atalanta

La Champions League entra nella sua fase più delicata, a partire da venerdì 30 gennaio 2026. In scena i sorteggi dei playoff a Nyon, ovvero lo snodo che decide chi accederà agli ottavi di finale. Soprattutto, però, si deciderà in campo chi avrà modo di continuare a incassare premi sempre più consistenti.

L’Italia ha perso il Napoli e vede ancora in corsa Inter, Juventus e Atalanta. Tutte si sono qualificate come teste di serie dopo la “Group Phase”, e ora cosa le aspetta?

Sorteggi Champions, dove vederli e quanto costa

Come detto, il sorteggio dei playoff Champions è in programma venerdì 30 gennaio 2026. Come sempre accade, l’orario pattuito è il seguente: collegamento attivo dalle ore 12:00. Si va in scena con le amate e odiate palline a Nyon, presso la sede UEFA.

La visione sarà disponibile in diretta su:

Sky Sport 24;

NOW;

Amazon Prime Video.

Non si ha però bisogno di un abbonamento per scoprire l’esito dei sorteggi. La visione è infatti totalmente gratuita in streaming attraverso i canali ufficiali UEFA.

Il meccanismo è quello introdotto con il nuovo formato: le squadre classificate tra il 9° e il 16° posto (teste di serie) affrontano quelle piazzate tra il 17° e il 24°. Le teste di serie giocano il ritorno in casa e hanno una “doppia opzione” di avversaria, definita dal tabellone (9/10 contro 23/24, 11/12 contro 21/22 e così via).

Non esistono più paletti geografici o divieti di rematch: sono ammessi derby nazionali e sfide già viste nella fase campionato. Ultimo dettaglio: le gare si disputeranno il 17/18 e il 24/25 febbraio 2026.

Quanto valgono i playoff

Dal punto di vista strettamente economico, questo snodo è davvero cruciale per Inter, Juve e Atalanta. Con il nuovo sistema UEFA, l’accesso agli ottavi di finale vale un premio aggiuntivo, stimabile intorno agli 11 milioni di euro. A ciò si sommano gli incassi già maturati, tra bonus di partecipazione, risultati e market pool.

Per Inter, Juventus e Atalanta, superare i playoff significherebbe portare il bottino stagionale in Champions a ben oltre i 60 milioni complessivi. Considerando anche botteghino e ricavi commerciali indiretti. In un contesto di bilanci sempre più sotto pressione, il sorteggio del 30 gennaio non decide solo un avversario: può incidere in modo concreto sui conti 2025/2026 delle italiane.

Le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta

È chiaro come sulla carta ci sia una sorta di vantaggio formale per Inter, Juve e Atalanta. I nerazzurri di Marotta possono pescare il Benfica oppure il Bodø/Glimt. La Juve è a rischio fattore ambientale contro il Galatasaray. Le carte nascondono però anche l’ipotesi Club Brugge.

E l’Atalanta? Per gli orobici il sorteggio può regalare un affascinante big match contro il Borussia Dortmund. Non è da escludere però anche l’ipotesi di una complessa trasferta sul campo dell’Olympiacos.