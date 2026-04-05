Poste Italiane 2026: addio alla posta prioritaria nel servizio universale. Quali sono le tariffe per posta ordinaria, raccomandate e pacchi

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Listino prezzi servizi Poste Italiane.

Dal 1° maggio 2026 il sistema tariffario e operativo di Poste Italiane subisce una revisione significativa. Non si tratta di un aumento generalizzato dei prezzi, ma di un riassetto dell’offerta dei servizi, integrando l’adeguamento tariffario già avvenuto nei mesi precedenti.

Il listino prezzi di Poste Italiane

Da maggio sparisce la posta prioritaria dal servizio universale di Poste Italiane e vengono ridefiniti i servizi ordinari, con l’integrazione dei prezzi aggiornati al 2026. Di seguito le nuove tariffe:

1,30 euro per la posta ordinaria fino a 20 grammi;

per la posta ordinaria fino a 20 grammi; 1,10 euro per la posta ordinaria pro per i clienti business e la Pubblica Amministrazione;

per la posta ordinaria pro per i clienti business e la Pubblica Amministrazione; 6 euro per una raccomandata ordinaria;

per una raccomandata ordinaria; 4,30 euro per la raccomandata pro per i clienti business e la Pubblica Amministrazione

per la raccomandata pro per i clienti business e la Pubblica Amministrazione 2,81 euro per la raccomandata smart per i grandi speditori;

per la raccomandata smart per i grandi speditori; 6,65 euro per la posta assicurata;

per la posta assicurata; 10,30 euro per poste delivery standard (pacchi da 0-3 kg).

Resta confermata anche la tariffa agevolata per i pieghi di libri, fissata a 1,45 euro per spedizioni fino a 2 kg, a supporto del comparto editoriale.

Spedizioni internazionali: fuori la prioritaria

Sul fronte estero, la principale novità è analoga a quella nazionale ovvero la posta prioritaria internazionale esce dal servizio universale e restano attivi i servizi standard. In questo caso, i prezzi di riferimento sono i seguenti:

1,35 euro per il servizio postamail internazionale;

per il servizio postamail internazionale; 7,65 euro per una raccomandata internazionale;

per una raccomandata internazionale; 8,90 euro per una spedizione assicurata internazionale.

Tariffe per atti giudiziari e spedizioni legali

Per quanto concerne le comunicazioni con valore legale e la corrispondenza assicurata, i prezzi tariffari confermati per gli invii fino a 20 grammi sono quelli elencati di seguito:

12,40 euro per un atto giudiziario;

per un atto giudiziario; 11,95 euro per un atto giudiziario business;

per un atto giudiziario business; 6,65 euro per la posta assicurata;

per la posta assicurata; 6,16 euro per la posta assicurata smart.

Servizi accessori: costi invariati ma rilevanti

I servizi accessori restano invece invariati e sono i seguenti:

da 1,05 euro per ogni avviso di ricevimento:

per ogni avviso di ricevimento: 0,85 euro in caso di avviso business;

in caso di avviso business; 3,05 euro per il contrassegno;

per il contrassegno; 1,05 euro per la commissione vaglia.

Cosa cambia con la fine della posta prioritaria nel servizio universale

A partire dal 1° maggio, i prodotti legati alla posta prioritaria – come Posta1, Posta1Pro, Posta1online e la Postapriority Internazionale – escono dal perimetro del Servizio Universale. Questa variazione comporta cambiamenti pratici per l’utenza: tali invii non possono più essere inseriti nelle cassette postali rosse, ma devono essere obbligatoriamente accettati allo sportello. Inoltre, queste spedizioni diventano soggette all’IVA e perdono le garanzie tipiche dei servizi tutelati universalmente.

Inoltre, la riforma stabilisce nuovi tempi di consegna per i servizi inclusi nel servizio universale. Secondo i parametri fissati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), il recapito è previsto entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di spedizione.

La scelta di Poste Italiane va nella direzione di standardizzare tempi e modalità di recapito e differenziare maggiormente l’offerta tra base e servizi a valore aggiunto. Le spedizioni urgenti richiederanno canali alternativi o servizi fuori dal perimetro universale, mentre per le comunicazioni ordinarie il riferimento resterà un servizio più lento ma stabile nei costi.

In particolare, chi ha urgenza non potrà più fare affidamento sui canali tradizionali (come imbucare la lettera nella cassetta rossa sotto casa), ma dovrà rivolgersi a servizi di mercato, come i corrieri espressi o i servizi business di Poste Italiane, che operano con logiche puramente commerciali e tariffe soggette a Iva.