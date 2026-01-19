ANSA Le piattaforme e gli abbonamenti per seguire gli Slam e tornei

Per gli appassionati di tennis, seguire le partite di Jannik Sinner e Jasmine Paolini ora diventerà più complesso. È infatti avvenuto il divorzio tra Sky e Warner Bros Discovery che ha portato alla scomparsa dei canali Eurosport 1 e 2 dal satellitare. Una separazione che frantuma la geografia del grande tennis, costringendo i tifosi ad avere almeno due app e diversi abbonamenti da sottoscrivere.

Come vedersi gli Australian Open

Dal 1° luglio 2025, Eurosport non è più visibile su Sky. Una situazione che colpisce in prima persona gli amanti del tennis, visto che il canale è la casa di due Slam su quattro, ovvero Australian Open (che è iniziato il 12 gennaio) e Roland Garros.

Il torneo australiano, e i conseguenti canali Eurosport, ora è disponibile su:

Discovery+, al costo di 7,99 euro assieme al pacchetto intrattenimento;

su Dazn al costo di 44,99 euro al mese compresa la Serie A, e le Olimpiadi Milano Cortina 2026;

su Timvision Play, dove i sei canali Eurosport, incluso quello 4K, sono inclusi in tutti i pacchetti che vanno da 17,99 euro a 34,99;

sui Prime Video Channels, con sei canali dedicati al torneo per seguire più match in contemporanea.

Nello scacchiere entra in gioco anche la nuova piattaforma HBO Max che punta a diventare la nuova casa dello sport. Assieme al pacchetto dell’intrattenimento si possono aggiungere i canali Eurosport a soli 3 euro al mese.

Novità di quest’anno è la modalità Multiview, che permette di seguire quattro campi in contemporanea, saltare da un match all’altro. La funzione è disponibile solo su HBO Max e Discovery+.

Come seguire gli Slam

La frammentazione non colpisce solo l’Australian Open; per vedersi gli altri tornei di tennis i servizi a cui abbonarsi sono i seguenti:

Roland Garros resta in esclusiva su Eurosport, quindi visibile su HBO Max, discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels come per l’Australian Open;

Wimbledon rimane esclusiva Sky;

US Open resta su Sky, in simulcast con SuperTennis;

Internazionali d’Italia sono su Sky.

Per seguire tutto il grande tennis, un solo abbonamento non basta più. L’appassionato deve moltiplicare le sottoscrizioni oppure accettare di seguire solo una parte del calendario.

Il calendario del torneo

Di seguito, ecco le giornate dell’Australian Open e tutte le date per i turni del torneo: