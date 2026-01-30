Svolta a sorpresa per i fan del tennis, che hanno di fatto ricevuto un regalo: ecco cosa sapere sul match tanto atteso e come vederlo a costo zero

IPA Australian Open, dove vedere Sinner-Djokovic

Seguire il tennis ha ovviamente un costo, per quanto generalmente inferiore rispetto al calcio. La proposta è inoltre non frammentata come nel caso dello sport chiave in Italia. Nonostante questo, però, c’è un modo perfettamente legale per vedere Sinner-Djokovic, gara valida per la semifinale degli Australian Open, a costo zero.

Sinner-Djokovic, dove vederla

Oggi, venerdì 30 gennaio 2026, va in scena una sfida tra le più affascinanti degli Australian Open di quest’anno. Si tratta di Sinner-Djokovic, ovvero vecchia e nuova scuola. Dopo aver superato Ben Shelton nei quarti con un netto 6-3, 6-4, 6-4, Jannik si prepara ad affrontare l’ex numero 1 al mondo.

Il match è previsto per le ore 9:30 del mattino (in Italia), ovvero lo slot serale a Melbourne. Parlando di diritti di trasmissione, la diretta integrale è garantita sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Tutto ciò è disponibile per gli abbonati tramite:

Discovery+;

HBO Max;

DAZN;

Tim Vision;

Prime Video Channels.

Come detto, però, c’è un modo alternativo per vedere gratis Sinner-Jokovic in televisione e streaming. Non si parla di pezzotto, neanche a dirlo, bensì di una visione in chiaro della semifinale degli Australian Open. Partita trasmessa in chiaro su Nove, con streaming gratuito in TV e in streaming tramite il sito ufficiale dell’emittente.

Una scelta non obbligatoria per legge, ma che risponde a logiche di massimizzazione dell’audience e valorizzazione commerciale dell’evento e del pacchetto sportivo garantito. Una mano tesa, insomma, che di certo porterà nuovi abbonati.

Semifinale in chiaro: i precedenti di Sinner-Djokovic

Gli Australian Open rientrano nel ricco pacchetto di diritti acquisiti da Discovery+ e sarà così fino al 2031. A differenza di altri eventi come Coppa Davis o Internazionali d’Italia, il torneo di Melbourne non è ancora incluso nell’elenco degli eventi di interesse nazionale da trasmettere obbligatoriamente in chiaro. La decisione di rendere visibile la semifinale su Nove rappresenta quindi una scelta editoriale e strategica, non un vincolo normativo.

Ci si attende un grande spettacolo e la visione gratuita sarà la miglior pubblicità possibile Discovery+. I precedenti tra Sinner e Djokovic sono dieci in totale, con un bilancio favorevole per l’azzurro (6-4). Quella del 2026 sarà la quinta semifinale Slam tra i due. Dopo Wimbledon 2023, vinta dal serbo, l’italiano ha conquistato tutte le successive.

Ogni confronto diretto tra i due genera picchi di ascolto superiori alla media del tennis, con effetti a cascata su sponsorizzazioni, social engagement e ritorni per gli inserzionisti. La diretta in chiaro amplifica ulteriormente questo impatto, rendendo il match accessibile anche a un pubblico non abbonato alle piattaforme pay.