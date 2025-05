Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Quanto ha guadagnato al minuto Jannik Sinner al Roland Garros

Jannik Sinner continua a correre al Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo ha superato il secondo turno battendo Richard Gasquet in appena due ore, conquistando l’accesso al terzo turno del torneo. La vittoria gli ha già garantito un premio da 168.000 euro, in un match dominato sul piano tecnico e fisico.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 31 maggio, quando Sinner scenderà di nuovo in campo per puntare agli ottavi. Intanto, si moltiplicano le cifre sul suo rendimento. Quanto ha guadagnato al minuto con questa vittoria? E soprattutto, quanto potrebbe ancora incassare se arrivasse fino in fondo al montepremi?

Quanto ha guadagnato Sinner al minuto?

La partita contro Gasquet è durata 120 minuti. A fronte del premio da 168.000 euro, il calcolo è facile: sono 1.400 euro al minuto, praticamente quanto un anno di stipendio medio ogni sessanta secondi. Una cifra piuttosto alta, ma coerente con il livello di un tennista che nel 2024 ha guadagnato 65 milioni di euro tra premi e sponsor.

Il Roland Garros, in questo senso, è solo una delle tante fonti di reddito per l’altoatesino, ma la velocità con cui ha liquidato il match accende la curiosità su quanto ha guadagnato in così poco tempo. Un ragionamento valido se si esclude tutto il tempo della preparazione fisica e psicologica.

Quanto potrebbe guadagnare se vincesse il Roland Garros 2025?

Il montepremi totale del Roland Garros 2025 è salito a 56,352 milioni di euro, con un aumento del 5,21% rispetto al 2024. Per chi vince tutti gli incontri in singolare maschile, come potrebbe fare Sinner, i premi crescono turno dopo turno.

E sono:

per il terzo turno si parla di 168.000 euro (già incassati);

per gli ottavi di finale sono 265.000 euro;

per i quarti di finale sono 440.000 euro;

per la semifinale si arriva a 690.000 euro;

al finalista vanno 1,275 milioni di euro;

al vincitore vanno 2,55 milioni di euro.

Se Sinner vincesse ogni match da qui alla finale, porterebbe a casa 5.118.000 euro complessivi solo dal torneo in corso.