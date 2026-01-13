HBO Max debutta oggi in Italia: i costi, cosa include il catalogo Warner Bros. Discovery e quale piano scegliere per serie, film e sport

Da oggi, 13 gennaio 2026, il panorama dello streaming italiano si arricchisce di un nuovo, protagonista: HBO Max. La piattaforma di Warner Bros. Discovery è finalmente disponibile anche nel nostro Paese ed offre agli appassionati di serie TV, film e sport un catalogo di altissima qualità. L’arrivo, annunciato con un accordo assieme a Prime Video, segna un passo significativo nella strategia di espansione europea del servizio.

Ma quali sono i costi di HBO Max? Quale piano scegliere? Facciamo chiarezza su tutte le opzioni di abbonamento.

Il catalogo, tra produzioni italiane ed estere

Prima di addentrarci nei costi, è bene capire cosa si ottiene con un abbonamento. HBO Max si presenta non come un semplice aggregatore, ma come la destinazione ufficiale per tutto l’universo di contenuti Warner Bros. e Discovery. Questo include:

HBO Originals, come le serie del canale HBO da The Last of Us a The White Lotus;

Max Originals, ovvero produzioni originali esclusive;

i film del catalogo Warner Bros;

i titoli DC, come l’intero universo di Superman, Batman e gli altri supereroi;

i franchise iconici, da Harry Potter a serie cult come Friends e The Big Bang Theory.

Particolare attenzione è riservata alle produzioni locali. Per il nostro Paese, spiccano serie come Melania Rea – Oltre il caso, Portobello di Marco Bellocchio e docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa.

I tre piani di abbonamento a confronto

La piattaforma propone una struttura chiara con tre piani mensili, pensati per diverse esigenze e budget. Ecco una scomposizione dettagliata.

CARATTERISTICHE PIANO BASE PIANO STANDARD PIANO PREMIUM Costo 5,99 €/mese 11,99 €/mese 16,99 €/mese Qualità Video Full HD Full HD Fino a 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) Dispositivi Contemporanei Fino a 2 Fino a 2 Fino a 4 Download Offline Non disponibile Fino a 30 titoli Fino a 100 titoli Pubblicità Presente durante la riproduzione Assente Assente

A qualsiasi piano sottoscritto è possibile aggiungere, per 3 euro al mese extra, il pacchetto Sport. Questo componente opzionale include:

eventi sportivi come i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, l’Australian Open e il Roland Garros di tennis e il Toru de France e Vuelta del ciclismo;

l’accesso ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2;

la visione in contemporanea su massimo 2 dispositivi.

Il pacchetto include la pubblicità. È un’offerta utile per gli appassionati che vogliono intrattenimento e sport su un’unica piattaforma, senza dover sottoscrivere un abbonamento separato.

Come abbonarsi

Confrontando HBO Max con i competitor diretti, i suoi piani sono in linea con il mercato. Il Base è più economico rispetto alle opzioni con pubblicità di Netflix e Disney+, mentre i piani Standard e Premium si allineano ai costi senza pubblicità degli altri streaming.

Ma come iscriversi? Il processo è semplice:

gli utenti Prime Video possono aggiungere HBO Max come canale direttamente dall’app o dal sito di Prime Video, facendo l’iscrizione;

in alternativa, è possibile sottoscrivere l’abbonamento direttamente sul sito hbomax.com o tramite l’app dedicata, scegliendo il piano e inserendo i propri dati di pagamento.

Tutti i piani si rinnovano automaticamente ogni mese, ma possono essere cancellati in qualsiasi momento.