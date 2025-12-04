IPA/ANSA Quanto costa Hbo Max in Italia: piani, download e sport.

Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio, andando ad arricchire la già nutrita offerta relativa allo streaming online di film, serie tv e sport.

La piattaforma streaming di Warner Bros Discovery riunisce in un unico ecosistema produzioni Hbo, Warner Bros, Dc, Max Originals, Eurosport e una nuova linea di contenuti originali italiani.

Hbo Max in Italia

L’ingresso nel mercato italiano di Hbo Max avviene in un momento particolare: oggi Warner Bros Discovery è al centro di tre manifestazioni d’interesse (di Netflix, Paramount e Comcast) che potrebbero trasformare radicalmente il destino della piattaforma nel medio periodo.

Hbo ha prodotto negli anni alcune fra le serie tv più note: I Soprano, The Wire, Sex and the City, Game of Thrones, True Detective e Succession. Con Hbo Max, l’intero archivio storico entra in modo diretto nel mercato italiano insieme ai film Warner, al franchise Dc (Batman, Superman e gli altri supereroi di Gotham e Metropolis) e Max Originals.

Tra i contenuti attesi al debutto e nei mesi successivi figurano

A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo capitolo dell’universo del Trono di Spade;

la serie su Harry Potter prevista per il 2027;

la seconda stagione del medical drama The Pitt, acclamato agli Emmy

un portafoglio ricco di film Warner destinato ad aumentare progressivamente.

Prezzi e piani di abbonamento

Hbo Max arriva con un sistema di pricing articolato su tre piani mensili:

Base con pubblicità – 5,99 euro al mese (Full HD, due dispositivi in contemporanea, inserzioni pubblicitarie);

Standard – 11,99 euro al mese (Full HD, due dispositivi, niente pubblicità, 30 download con limiti non completamente dettagliati);

Premium – 16,99 euro al mese (4K UHD, Dolby Atmos dove disponibile, quattro dispositivi, 100 download con limiti definiti dalla piattaforma.

A questi piani si aggiunge il pacchetto Sport (+3 euro al mese) che include i canali Eurosport 1 e 2, tennis, ciclismo, altri sport e la copertura integrale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il pacchetto mantiene la pubblicità e limita la visione a due dispositivi anche per chi dispone del piano Premium.

L’app Hbo Max sarà disponibile su smartphone, tablet, computer, smart tv, dispositivi di streaming, decoder e console.

Cosa succede alle serie Hbo su Sky e Now

Il tema più delicato per il pubblico italiano riguarda il rapporto tra Hbo e Sky. L’accordo tra le due aziende scade il 31 dicembre 2025 e prevede che Sky e Now potranno continuare a trasmettere solo le stagioni successive di serie già presenti nei loro cataloghi. Alcuni esempi:

The Last of Us – la terza stagione (attesa nel 2027) sarà visibile sia su Hbo Max sia su Sky/Now;

House of the Dragon – confermata su Sky nel 2026;

Euphoria e The White Lotus – presenti su Sky per le prossime stagioni.

Le nuove serie, invece, saranno esclusive Hbo Max – tra queste “A Knight of the Seven Kingdoms”, la serie di Harry Potter e altri titoli Max Originals.

Le produzioni italiane

Il 20 febbraio debutta Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. Seguono, in lavorazione, una serie sul caso Melania Rea con Maria Esposito, una docu-serie sull’eredità di Gina Lollobrigida e titoli cinematografici prodotti per la piattaforma, come Nonostante di Valerio Mastandrea e Squali, opera prima di Daniele Barbiero.