Il digitale per promuovere l’arredamento e il design italiano all’estero. L’accordo Agenzia ICE & Archiproducts

Il design italiano incontra il digitale in un progetto ambizioso che unisce l’esperienza di Archiproducts, la piattaforma italiana di riferimento per il mondo dell’architettura, del design e dell’edilizia, e l’Agenzia ICE. Con oltre 3.500 marchi e 2000 aziende italiane già presenti, il network Archiproducts raggiunge ogni anno 80 milioni di utenti nel mondo, comunicando in ben 5 lingue diverse.

Grazie all’hub logistico situato in Italia, Archiproducts mette a disposizione servizi di stoccaggio e spedizione dei prodotti, mentre l’utilizzo della tecnologia BIM e della realtà aumentata offrono all’utente un’esperienza immersiva per la progettazione degli ambienti. Scopriamo tutti i dettagli di questo interessante accordo tra Agenzia ICE e Archiproducts.

Il progetto in breve

L’Accordo tra Agenzia ICE e Archiproducts, nell’ambito del Patto per l’Export, si concentra sull’e-commerce come uno dei principali driver dell’internazionalizzazione e punta a promuovere i prodotti Made in Italy sui canali digitali. L’obiettivo è quello di indirizzare i buyer internazionali verso i prodotti italiani e contrastare fenomeni lesivi per le aziende, come l’italian sounding.

Fino a 100 nuove aziende non ancora presenti sulla piattaforma potranno essere coinvolte nel progetto, insieme a quelle già presenti. Le aziende italiane potranno vendere nei Paesi in cui Archiproducts ha registrato i maggiori fatturati E-commerce 2022 (USA, Germania, Francia, Spagna e UK). La creazione di una vetrina virtuale dedicata al Made in Italy su Archiproducts sarà affiancata da azioni promozionali mirate a incrementare le interazioni tra partner italiani ed esteri.

I vantaggi per le imprese coinvolte

La collaborazione tra Agenzia ICE e Archiproducts offre alle aziende partecipanti una serie di vantaggi, tra cui il supporto tecnico da parte degli Account Manager di Archiproducts per il lancio delle aziende non ancora presenti sulla piattaforma. Archiproducts si occuperà della creazione dell’e-shop e del catalogo prodotti, contribuendo a valorizzare i prodotti autentici del Made in Italy attraverso la realizzazione di una vetrina dedicata.

Inoltre, le aziende non ancora presenti sulla piattaforma potranno usufruire di una membership gratuita e di campagne di digital marketing dedicate del valore di 7.000 €. Le azioni promozionali coinvolgeranno tutte le aziende che parteciperanno all’iniziativa, con la possibilità di avere un piano di promozione personalizzato.

Attraverso la dashboard, le aziende potranno monitorare i KPI relativi alle performance di visibilità dei propri prodotti. Sarà possibile scegliere il modello di business più adatto alla propria azienda in ottica B2B e B2C, con un servizio di logistica incluso per le aziende che opteranno per la modalità “E-commerce”. Infine, per le imprese interessate, sono disponibili servizi di BIM (Building Information Modeling) e realtà aumentata, a pagamento.

Come partecipare al progetto ICE-Archiproducts: i requisiti da rispettare

Il progetto coinvolgerà 100 aziende che rispettano determinati requisiti, da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione, tra cui:

essere proprietarie di un brand;

produrre esclusivamente in Italia, con P.IVA italiana;

appartenere ai settori dell’arredo (arredamento di interni, arredo esterno, arredo giardino, arredo bagno, arredo ufficio), design (complementi d’arredo, decorazioni per interni ed esterni, servizi da tavola, ecc.), illuminazione o edilizia

avere un sito web aziendale aggiornato e funzionante anche su mobile;

fornire una descrizione del prodotto in italiano e inglese, con dimensioni in formato testuale LxPxH o sotto forma di disegno quotato;

avere almeno cinque foto per ogni prodotto;

destinare una risorsa umana che possa interfacciarsi con Archiproducts per fornire i materiali utili alla creazione del catalogo online.

La domanda di adesione deve essere presentata per via telematica, allegando la documentazione richiesta.

Per approfondire le opportunità offerte dall’accordo ICE-Archiproducts, è possibile partecipare al webinar “Come promuovere l’arredamento e il design italiano all’estero grazie al digitale. L’accordo Agenzia ICE & Archiproducts”, in programma il 30 Maggio 2023 alle ore 14. L’appuntamento, aperto a tutte le aziende e del tutto gratuito, è stato organizzato grazie al supporto promozionale di Italiaonline, principale media company italiana.

Il modulo per la registrazione è disponibile al seguente link