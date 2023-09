Champions, offerte voli per seguire Inter e Napoli

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Inter e Napoli pronte all'esordio in Champions League

Si riparte con la Champions League, che lo scorso anno ha visto i riflettori puntati a lungo sulla serie A, anche se a portare la coppa a casa è stato il Manchester City, dunque la Premier League. L’Inter è stata protagonista di una grande cavalcata, che l’ha condotta fino a giocarsi la finale contro i ragazzi di Guardiola. Il Napoli di Spalletti ha stupito tutti largamente, per poi crollare contro il Milan, che ha sua volta è stato spazzato via dai cugini nerazzurri in un esaltante doppio derby europeo.

Con questo bagaglio di emozioni sulle spalle, è comprensibile come i tifosi di Inter, Milan, Napoli e Lazio, ecco l’elenco delle quattro qualificate, siano in trepidante attesa del fischio d’inizio. Due su quattro giocheranno in trasferta e di seguito riportiamo alcune informazioni utili per chi fosse a caccia di un volo last minute per seguire i propri colori. Impossibile ormai trovare biglietti per lo stadio, ma supportare la squadra vuol dire anche esserci semplicemente, godersi l’atmosfera e accompagnare il bus.

Real Sociedad-Inter

Appuntamento fissato per mercoledì 20 settembre alle ore 21.00. L’Inter di Simone Inzaghi è in gran forma e vuole dare il via al girone di Champions League nel migliore dei modi. Non sarà facile in Spagna, perché storicamente non lo è mai, ma non mancano le qualità tecniche e la convinzione per un nuovo percorso esaltante in Europa.

L’ipotesi di viaggio che suggeriamo non è di quelle economiche, purtroppo. Prevede la partenza martedì 19 settembre e il ritorno giovedì 21 settembre. Il volo per San Sebastian è programmato per le ore 18.10 da Malpensa e il vettore è Vueling. Considerando lo scalo a Barcellona, si arriverà alle 8.00 del giorno dopo, quello della gara. Il ritorno è poi previsto per le ore 12.20 del 21 settembre, con scalo ancora a Barcellona e rientro per le 17.20. Il prezzo previsto è di 420 euro, superiore all’opzione più economica in assoluto, da 344 euro, che però prevede 23 ore d’andata e 36 di ritorno. Una mostruosità.

Decisamente interessante la via ibrida, volo e treno/bus. Si può atterrare a Barcellona e ripartire da qui, negli stessi giorni indicati. Due diretti con Easyjet costano 100 euro, dunque 50 a tratta. Da qui treno o autobus per San Sebastian, con costo medio tra i 35 e i 70 euro.

Braga-Napoli

Anche il Napoli di Rudi Garcia scenderà in campo alle ore 21.00 di mercoledì 20 settembre. L’esordio in Champions League sarà visibile su NOW da tutti i dispositivi, smartphone, tablet, computer e Smart TV. Si consiglia allo stesso modo di partire il giorno prima, per evitare brutte sorprese ed essere certi di giungere puntuali.

Il volo dal capoluogo campano per Oporto, a 40 km da Braga, ha un costo di 180 euro ma prevede un tempo eccessivo di volo. Servirebbero infatti 32 ore per arrivare, con due scali, per poi ritrovarsi in città a gara terminata. Una vera e propria follia.

Si consiglia di partire da Roma, al costo di 200 euro, impiegando poco meno di 7 ore per arrivare, con scalo in Lussemburgo, ritrovandosi in Portogallo per le 11.50 (partenza alle 6.05). Al ritorno, invece, si arriverà a casa in 5 ore, con scalo a Madrid, partendo alle 18.20 e atterrando a Fiumicino oltre la mezzanotte. Non l’offerta della vita ma decisamente abbordabile per essere un volo last minute con “tariffe da Champions League”