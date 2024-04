Appena dopo le vacanze pasquali, i prezzi dei voli sono crollati. Ad aprile è possibile prenotare viaggi per il mese stesso oppure per i tre mesi estivi pagando poco

Voli con prezzi al ribasso dopo Pasqua, quali sono le tratte che costano meno

Con l’avvicinarsi della primavera, l’entusiasmo per i viaggi sta crescendo e, per fortuna di molti, i prezzi dei voli low cost si stanno abbassando. Dopo le festività pasquali, i portali di vendita sono pieni di offerte invitanti per destinazioni sia in Italia che in Europa.

Perché ci sono così tante offerte

Viste i principali siti di vendita, le compagnie low cost in Italia, a differenza del periodo pasquale, stanno proponendo oltre 20 milioni di posti a meno di 30 euro, tasse incluse. Tra le compagnie coinvolte in questa frenesia di offerte ci sono nomi noti come Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling, Volotea.

Queste compagnie offrono tariffe ribassate sul 40% del totale dei posti disponibili, secondo i dati della piattaforma Cirium. Un esperto di revenue management ha spiegato al Corriere della Sera che le offerte sono determinate dai flussi di acquisto: i prezzi scendono quando le compagnie lottano per riempire gli aerei in determinati orari o quando la capacità di spesa dei clienti su alcune rotte è limitata.

Quando trovare le offerte migliori dei voli

Ryanair si distingue con oltre la metà dei posti a prezzo ribassato in Italia, mettendo in vendita 2 milioni di posti a meno di 30 euro per i tre mesi estivi. Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che le tariffe più convenienti si trovano “il martedì e la seconda settimana di maggio”.

Per cogliere appieno i vantaggi delle tariffe più basse, occorre fare attenzione ai dettagli. Le tariffe più convenienti spuntano in certi momenti della settimana e nelle fasce orarie meno popolari, evitando i giorni caldi come il venerdì, la domenica e il lunedì. Inoltre, la pianificazione dei viaggi dovrebbe considerare anche i flussi locali.

Per trovare voli convenienti, è importante rompere con la “logica del gregge”. I prezzi dei voli tendono ad aumentare durante i ponti festivi e gli eventi sportivi o musicali. Con la Pasqua caduta a marzo per la prima volta dal 2016, aprile offre voli meno costosi, escludendo i costi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto.

Come pagare meno con i voli ad aprile

Per ottenere le migliori offerte sui voli, è consigliabile evitare i periodi più affollati, come i weekend, e concentrarsi su giorni e orari meno popolari, lontani da eventi o momenti che richiamano il turismo di massa. Rompere le abitudini comuni può rivelarsi vantaggioso, dato che i prezzi tendono ad aumentare durante i periodi festivi e i grandi eventi. Grazie all’uso delle app per voli, è possibile anticipare le tariffe più convenienti e prenotare facilmente un volo low cost con un semplice click.

Quest’anno, aprile si presenta come un periodo particolarmente vantaggioso. Dopo l’esaurimento delle vacanze pasquali, la primavera regala tariffe aeree particolarmente convenienti. Ryanair, ad esempio, offre voli da Bergamo a Dublino per soli 14,99 euro il 30 aprile, mentre Wizz Air propone un volo Bergamo-Tirana a 10,99 euro per il 20 aprile. Inoltre, easyJet permette di volare da Milano Malpensa a Londra Gatwick a soli 10,99 euro il 2 maggio prossimo.

Con meno di 60 euro tra andata e ritorno nel mese di aprile 2024 ci sono oltre 20 destinazione da poter raggiungere da Roma. Ad esempio, se si parte di venerdì 19 con destinazione Tirana e il ritorno viene fissato per domenica 21 la spesa è di 35 euro. Il 19 aprile si potrebbe andare a Vienna con poco meno di 60 euro, o, sempre nelle stesse a Dubrovnik, in Croazia, per 45 euro.

Oppure, da Milano, un weekend lungo a Copenaghen da giovedì 18 a lunedì 22 costa 64 euro andata e ritorno, mentre partendo sabato 13 e tornando lunedì 15 con 45 euro si va a Stoccolma.