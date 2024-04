QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: ANSA

Un nuovo sciopero rischia di causare gravi disagi a chi si deve spostare oggi, lunedì 22 aprile. Il blocco riguarda il personale Trenitalia nella Regione Veneto e i dipendenti di Trenord in Lombardia. L’agitazione non riguarda i mezzi pubblici, che invece saranno coinvolti nel nuovo sciopero generale nazionale di venerdì 26 aprile. Ma vediamo il dettaglio con tutte le informazioni utili e le fasce di garanzia con i treni che circolano comunque.

Sciopero 22 aprile Trenitalia Veneto

Lo sciopero è stato proclamato dalle 9.01 alle 17.00 del 22 aprile e riguarda il personale della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia S.p.A. dell’impianto equipaggi del Veneto. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio dei treni Freccia Alta Velocità anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto.

Informazioni su collegamenti e servizi sull’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero 22 aprile Trenord

Anche i lavoratori di Trenord a Milano e Lombardia incrociano le braccia. Lo stop dalle 03:00 di lunedì 22 alle 02:00 di martedì 23 aprile 2024.

I treni regionali, suburbani in Lombardia e nelle regioni limitrofe, i treni lunga percorrenza di Trenord e i collegamenti aeroportuali Milano – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona possono subire variazioni. Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, previsto un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Previste le fasce orarie di garanzia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

I treni Trenitalia garantiti

In caso di sciopero Trenitalia è tenuta comunque a garantire sempre alcuni servi di base.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

ATM regolare il 22 aprile, ma aderisce allo sciopero nazionale 26 aprile

Lo sciopero di oggi 22 aprile non riguarda bus, metro e tram ATM, che si fermeranno però venerdì 26 aprile in occasione del nuovo sciopero nazionale annunciato da CONFAIL FAISA.

Il sindacato ha infatti proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Lo sciopero è stato proclamato “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea; disaffezione al “mondo” dei trasporti; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L.; C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.

Lo stop, al quale ha aderito la segreteria provinciale SAMA FAISA CONFAIL, interesserà i lavoratori del Gruppo ATM e potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 12:45.

A proposito d ATM, ricordiamo anche che ci saranno deviazioni e orari diversi in occasione del 25 aprile giovedì, Festa della Liberazione, e del ponte nei giorni successivi. Durante la giornata di giovedì 25 aprile, infatti, tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. Sulla app, sul sito web e sul nostro account X verranno dati aggiornamenti su cambiamenti al servizio che potrebbero esserci richiesti dalle autorità di pubblica sicurezza.

Orari delle metropolitane

giovedì 25 aprile: tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo.

venerdì 26 aprile: tutte le linee seguono l’orario del sabato.

sabato 27 aprile: tutte le linee seguono il normale orario del sabato.

Orari di bus, tram e filobus

giovedì 25 aprile: tutte le linee seguono il normale orario festivo.

venerdì 26 aprile: le linee urbane e le linee suburbane seguono l’orario del sabato e non fanno le corse scolastiche. Le linee 171, 176, 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì-venerdì. Le linee 172 e 174 non fanno servizio.

sabato 27 aprile: le linee urbane seguono l’orario festivo. Fanno eccezione le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3, NM4, che seguono il normale orario del sabato. Le linee suburbane (senza corse scolastiche) e le linee 171, 175 e 176 seguono il normale orario del sabato. Le linee 172 e 174 non fanno servizio

Metro leggera Gobba-San Raffaele

giovedì 25 aprile: segue l’orario festivo, è in servizio dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

venerdì 26 e sabato 27 aprile: segue orario feriale, dalle ore 6.40 alle 20.

Rete notturna

nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 26 e il 27 aprile sono in servizio tutti i bus delle linee notturne.

nella notte tra il 25 e il 26 aprile fanno normale servizio le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91. Non fanno servizio le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94.

Parcheggi di corrispondenza

giovedì 25 aprile: tutti i parcheggi sono aperti e fanno orario festivo.

venerdì 26 aprile: tutti i parcheggi sono aperti con il normale orario feriale. I parcheggi di San Leonardo, Cologno e Gessate sono aperti e non a pagamento.

Atm Point

Giovedì 25 aprile sono aperti solo gli sportelli di Duomo e Centrale dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Sono chiusi tutti gli altri.