Sciopero treni 4 e 5 maggio, Trenitalia, Italo e Trenord a rischio: orari e modalità

La sigla sindacale Cat ha indetto uno sciopero dei treni per sabato 4 e domenica 5 maggio. Previsti ritardi e cancellazioni per chi viaggia. Gli orari e i treni garantiti

Maggio da incubo per chi viaggia. Il mese inizia con due giornate nere per chi si deve spostare in treno. Per il 4 e 5 maggio è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione è stata indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe provocare disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria.

Sciopero Trenitalia 4 e 5 maggio 2024

Il nuovo sciopero dei treni scatta dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio 2024. Durante queste 24 ore i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Come spiega Trenitalia in una nota, i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle specifiche condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole società che gestiscono il servizio.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero Italo

Italo anche aderisce allo sciopero previsto dalle 21:00 di sabato 4 maggio alle 20:59 di domenica 5. Per ridurre i disagi, l’azienda ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti.

Per maggiori informazioni potete contattare il numero gratuito 060708.

Sciopero Trenord 4 e 5 maggio 2024

Per quanto riguarda Trenord, il sistema ferroviario di Milano e della Lombardia, lo sciopero si svolge dalle 21:00 di sabato 4 maggio alle 21:00 di domenica 5 maggio. Come precisa la stessa azienda, trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia.

I treni possono subire cancellazioni. Tuttavia, la sigla Cat che ha indetto lo sciopero non è rappresentata in Trenord, quindi l’azienda precisa che, in casi simili precedenti, non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Eventuali variazioni saranno comunque comunicate sul sito e sulla app di Trenord, quindi massima attenzione a tutte le info aggiornate in tempo reale.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio

Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.

Sciopero trasporti 6 maggio 2024

Attenzione che per i treni di Trenitalia ci saranno disagi, cancellazioni e ritardi anche per lunedì 6 maggio, per via di un altro blocco di 24 ore indetto del personale delle imprese del settore Trasporto Pubblico Locale.

I servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per i servizi in orario Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Nel rispetto delle fasce di garanzia, ci possono essere variazioni in base ai programmi locali.

Anche in questo caso, chi viaggia può richiedere il rimborso del biglietto.

Sciopero del personale Trentino Trasporti e SAD

Sempre lunedì 6 maggio disagi anche per i mezzi condotti dal personale di SAD e Trentino Trasporti, da mezzanotte della domenica alle 23:59 di lunedì. I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni. Stesso discorso per i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa.

I treni Trenitalia garantiti

In caso di sciopero Trenitalia è tenuta comunque a garantire sempre alcuni servi di base.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.