Nella classifica dei calciatori più pagati del Mondiale per Club l'Italia è rappresentata solo dalla Juventus, l'Inter non riesce ad entrare nella top 20 con Lautaro Martinez

Fonte: ANSA La Juventus esulta dopo un gol

Il Mondiale per Club FIFA, nella sua prima edizione che vede fronteggiare 32 tra le migliori squadre al mondo, accompagnerà i tifosi da giugno a luglio in un calendario ormai sempre più ricco di partite. Il torneo ha acceso i riflettori su uno degli aspetti più interessanti delle competizioni internazionali, e non parliamo di chi sarà il miglior marcatore. Come ogni grande evento che si rispetti c’è anche un risvolto economico notevole e una grande curiosità su quanto guadagnano i calciatori più famosi. Questo torneo in particolare è stato molto chiacchierato per la scelta di occupare un periodo in cui di solito ci sono Europei e Mondiali e per le squadre coinvolte.

Fin dalle prime ufficialità sull’arrivo del Mondiale per Club FIFA si è parlato dei premi previsti per chi partecipa e chi vincerà il trofeo. Ma c’è un dettaglio non da poco che gli appassionati vogliono valutare, infatti solo a fine competizione si potranno trarre le somme: saper giocare a calcio farà davvero ancora la differenza rispetto ai paperoni in gara al Mondiale?

Una speciale classifica degli stipendi netti dei calciatori impegnati nella competizione mette in evidenza le enormi differenze tra squadre e campionati. Se l’Arabia Saudita domina grazie agli stipendi esentasse garantiti dall’Al Hilal, in Europa è il Real Madrid a farla da padrone. In Italia, invece, il confronto tra Juventus e Inter evidenzia una differenza significativa.

Le italiane al Mondiale per Club: Vlahovic in vetta, Lautaro fuori dalla top 20

Tra i calciatori più pagati del Mondiale per Club, l’unico rappresentante della Serie A presente in classifica è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Il serbo percepisce 10,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo colloca al 17° posto nella graduatoria internazionale. Secondo quanto previsto dal suo contratto, tale cifra salirà a 12 milioni netti a partire dal 1° luglio 2025, mantenendo il calciatore tra i più retribuiti in Europa.

L’assenza dell’Inter dalla top 20 è invece significativa. Il più pagato tra i nerazzurri è Lautaro Martinez, con un ingaggio annuo di circa 9 milioni di euro netti. Nonostante il recente rinnovo contrattuale, l’argentino non riesce ad accedere alla lista dei primi venti calciatori più pagati presenti alla manifestazione. Una differenza che evidenzia come, sul piano delle risorse economiche dedicate agli stipendi, la Juventus riesca a competere a livelli più alti rispetto all’Inter, almeno in questa competizione. Una vittoria di poco conto considerando il rendimento delle due squadre negli ultimi anni.

L’analisi degli stipendi consente anche di evidenziare il contesto competitivo in cui le squadre italiane si trovano a gareggiare. Rispetto ai club sauditi e ai principali top club europei, le società della Serie A si mantengono su un livello più contenuto. Resta interessante osservare come la Juventus mantenga la sua capacità di attrarre e trattenere giocatori di livello internazionale con stipendi in linea con i big europei, senza però tradurre con risultati in campo determinate scelte aziendali.

Dominio saudita e ingaggi record

Il dominio finanziario dell’Al Hilal è lampante. Il club saudita piazza ben sei calciatori nelle prime sei posizioni della classifica. In testa c’è Kalidou Koulibaly, con 34 milioni di euro netti, seguito da Sergej Milinkovic-Savic e Aleksander Mitrovic, entrambi con 24,5 milioni netti. Gli stipendi dei giocatori in Arabia Saudita sono esentasse, il che accentua ulteriormente il divario economico rispetto ad altri campionati.

Tra i club europei, il più generoso è il Real Madrid, che assicura a Kylian Mbappé 15 milioni di euro netti l’anno. Lo seguono Harry Kane del Bayern Monaco con 13,3 milioni netti e Erling Haaland del Manchester City con 12,6 milioni.

