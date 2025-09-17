Inter e Ajax si sfidano nella Champions League 2025/26: valore dei club, bilanci di mercato, monte ingaggi e differenze economiche tra Serie A ed Eredivisie

La Champions League 2025-2026 dell’Inter si apre con una sfida dal sapore storico. I nerazzurri affrontano l’Ajax alla Johan Cruijff Arena in una partita che mette di fronte due club con percorsi molto diversi negli ultimi anni. Le squadre si affrontano in un momento in cui le rispettive situazioni economiche offrono uno spunto chiaro per comprendere le prospettive sul medio termine. Da un lato i nerazzurri, reduci da un percorso di risanamento e rilancio che li ha riportati ai vertici in Italia e in Europa; dall’altro i biancorossi di Amsterdam, che vivono una fase di ridimensionamento pur mantenendo un ruolo centrale nel calcio olandese.

Il valore dei club

Secondo l’analisi di Football Benchmark, l’Inter ha raggiunto un enterprise value di 1.715 milioni di euro, superando da tempo storiche rivali come la Juventus e consolidando la propria posizione nella top europea. Un risultato sostenuto dall’aumento dei ricavi da stadio, cresciuti del 45% rispetto al 2018-19, e dalla ristrutturazione finanziaria seguita al passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. L’Ajax, invece, ha visto il proprio valore stimato scendere a 536 milioni di euro, con una perdita di otto posizioni nel ranking internazionale rispetto al 2024.

Si tratta comunque del club più prezioso dei Paesi Bassi, davanti a PSV (494 milioni) e Feyenoord (352 milioni), ma lontano dalle grandi d’Europa. Il calo è stato determinato in gran parte dalla deludente stagione 2023/24, che ha avuto un impatto diretto su risultati sportivi e bilancio.Come ha sottolineato più volte Football Benchmark, l’Ajax rimane “il club più prezioso d’Olanda”, ma la distanza dai grandi club europei si è ampliata. L’Inter, invece, si è stabilmente collocata nell’élite continentale, con prospettive di consolidamento ulteriori grazie al riequilibrio finanziario e alla stabilità societaria garantita da Oaktree.

Il valore delle rose

Guardando ai dati di mercato delle squadre che si affronteranno in Champions League, le differenze appaiono ancora più evidenti. La rosa dell’Inter è valutata circa 707,8 milioni di euro, contro i 187,9 milioni dell’Ajax. Il divario riflette tanto la qualità dei giocatori presenti nelle due squadre quanto le diverse strategie societarie.

L’Inter ha costruito la rosa attuale con investimenti per 286,9 milioni di euro, ottenendo una rivalutazione importante dei propri calciatori. L’Ajax, invece, ha un modello differente: una rosa più giovane, con un’età media di 22,2 anni per i nuovi acquisti, e un valore complessivo degli arrivi pari a 101,5 milioni, nonostante spese effettive limitate a 49,75 milioni. Il club olandese punta infatti a operazioni mirate su giovani di prospettiva da valorizzare nel tempo.

Acquisti e cessioni sul mercato 2025

Il mercato estivo ha confermato approcci opposti. L’Inter ha investito 92,7 milioni di euro in entrata, con cessioni per 48 milioni e un disavanzo di 44,7 milioni. Una strategia equilibrata, che riflette la volontà della società di mantenere competitività senza squilibri eccessivi. L’Ajax ha invece registrato un saldo positivo: 80,18 milioni di euro di entrate contro 49,75 milioni di spese, per un attivo di 30,43 milioni.

Tra gli acquisti principali figurano Oscar Gloukh dal Salisburgo (14,75 milioni), Raúl Moro dal Valladolid (11 milioni) e Ko Itakura dal Borussia Mönchengladbach (10,5 milioni). In uscita spiccano i 56 milioni incassati dal Chelsea per Jamie Gittens. Questa politica conferma l’orientamento del club di Amsterdam: cedere talenti a cifre importanti e reinvestire su profili giovani da valorizzare.

Il monte ingaggi

Anche il tema degli stipendi evidenzia la distanza tra i due club. L’Inter, negli ultimi anni, ha ridotto progressivamente il monte ingaggi allineandolo ai ricavi, riuscendo a riequilibrare la gestione grazie anche alla crescita degli introiti da stadio e diritti tv. L’Ajax presenta un monte ingaggi lordo di circa 55 milioni di euro, meno di un decimo rispetto alle big della Premier League e significativamente inferiore ai club di vertice italiani. Questa struttura salariale rispecchia le dimensioni del campionato olandese e la strategia del club di mantenere costi contenuti.

Indicatore Inter Ajax Enterprise value (Football Benchmark) 1.715 mln € 536 mln € Valore rosa (Transfermarkt) 707,8 mln € 187,9 mln € Spese mercato 2025 92,7 mln € 49,75 mln € Entrate da cessioni 48 mln € 80,18 mln € Saldo mercato -44,7 mln € +30,43 mln € Monte ingaggi lordo ≈ 200 mln € (stima Serie A top club) 55 mln € Età media nuovi acquisti 24-25 anni 22,2 anni