Il saldo del calciomercato del Bologna in questa stagione tra entrate e uscite

Dopo aver vinto una storica Coppa Italia e aver conquistato un posto in Europa League, il Bologna ha portato avanti diverse operazioni in entrata e in uscita riuscendo a chiudere il bilancio con un saldo ampiamente positivo. Con vendite importanti e innesti mirati, il club si prepara ad affrontare il campionato con una rosa rinnovata e conti in ordine provando ancora una volta a sorprendere.

Gli acquisti del Bologna, investiti oltre 33 milioni

La campagna acquisti dei rossoblù ha visto arrivare diversi volti nuovi con l’obiettivo di rinforzare la difesa e aggiungere esperienza in attacco. L’operazione più costosa è stata quella per Jonathan Rowe dal Marsiglia e costato 17 milioni di euro. Al secondo posto Martin Vitík, difensore ceco prelevato dallo Sparta Praga per 11 milioni di euro. Il club ha investito 7,5 milioni sia per Nadir Zortea, esterno dal Cagliari, sia per il norvegese Torbjørn Heggem, acquistato dal West Bromwich Albion. Altro rinforzo in difesa è stato Nicolò Casale, arrivato dalla Lazio per 6,5 milioni, mentre a centrocampo si è aggiunto Tommaso Pobega, preso dal Milan con la formula del prestito.

Non sono mancati anche colpi a costo zero: Federico Bernardeschi ha fatto ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Toronto FC, mentre in attacco è arrivato Ciro Immobile, svincolato dopo l’avventura in Turchia con il Besiktas. Il reparto portieri è stato completato con Thomas Gillier, giovane estremo difensore cileno ingaggiato a parametro zero. In totale le spese per i cartellini ammontano a circa 50,5 milioni di euro, con un’età media degli acquisti pari a 23,6 anni, segno della volontà di mescolare prospettiva e giocatori d’esperienza.

Le cessioni del Bologna, incassati quasi 80 milioni

Sul fronte delle uscite, il Bologna ha registrato entrate molto più alte rispetto agli investimenti. L’operazione più rilevante è stata la cessione di Dan Ndoye al Nottingham Forest per 42 milioni di euro, una cifra record per il club. Altra partenza importante è quella di Sam Beukema, passato al Napoli per 31 milioni. A queste si aggiungono le uscite di Martin Erlić al Midtjylland per 5 milioni, di Gianmarco Cangiano al Pescara per 1 milione e di Andri Fannar Baldursson al Kasimpasa per 500 mila euro. Complessivamente le cessioni hanno garantito al club 79,5 milioni di euro.

Il bilancio del Bologna nel mercato 2025/26

Sommando spese e incassi, il Bologna ha chiuso questa sessione di calciomercato con un saldo positivo di circa 29 milioni di euro. Un risultato importante che consente alla società non solo di rafforzare la squadra, ma anche di consolidare la propria posizione economica in vista della nuova stagione.

Operazioni Valore Entrate (cessioni) 79,50 mln € Uscite (acquisti) 50,50 mln € Saldo +29,00 mln €

Il Bologna ha dimostrato di saper coniugare sostenibilità e rafforzamento tecnico. Le entrate derivanti dalle cessioni hanno permesso di reinvestire in giocatori di qualità e di esperienza, senza compromettere la solidità del bilancio. Con un saldo ampiamente positivo e una rosa rinnovata, i rossoblù puntano a dare filo da torcere in Italia e in Europa così come è avvenuto lo scorso anno con Italiano alla guida della squadra.